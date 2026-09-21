Tensión en la Cámara por minuto de silencio en memoria de Orlando Letelier: oficialismo no dio el acuerdo

Atentado que terminó con la vida del exministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier y de su colaboradora estadounidense Ronni Moffitt, asesinados hace 50 años en Washington.

Una polémica se generó este lunes en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de que el parlamentario del Frente Amplio Gonzalo Winter solicitara realizar un minuto de silencio en memoria del excanciller Orlando Letelier y de su colaboradora estadounidense Ronni Moffitt, asesinados hace 50 años en Washington.

La petición fue formulada previo a la discusión del proyecto que modifica el Código Procesal Penal y la Ley 19.970, para crear el Sistema Nacional de Registros de ADN, momento en que el legislador opositor recordó que este 21 de septiembre se cumple medio siglo desde el atentado que terminó con la vida del exministro de Relaciones Exteriores y de Moffitt, de 25 años.

“Presidente, el día de hoy se cumplen 50 años del atentado terrorista que cobró la vida del ex canciller de la República de Chile, Orlando Letelier, y de su colaboradora norteamericana, Ronni Moffitt”, expresó el diputado.

Winter recordó que el crimen había sido “ordenado desde Chile por el general Pinochet”, aludiendo a antecedentes desclasificados de Estados Unidos sobre la responsabilidad de la dictadura en el asesinato.

Ante la solicitud, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, explicó que la petición había sido planteada previamente en el chat de los comités, pero que no había existido acuerdo entre las bancadas.

“¿Habría acuerdo para la solicitud, el señor Winter?”, consultó Alessandri.

Desde las bancadas oficialistas se escuchó un “¡No!”, tras lo cual el titular de la Corporación respondió: “No hay acuerdo”.

Winter cuestiona la decisión

Al respecto, el diputado frenteamplista planteó además que no comprendía la negativa a realizar un reconocimiento a quien ocupó un cargo ministerial en Chile.

“Me cuesta mucho entender qué les ocurre respecto de esto, a diferencia de otros temas. Uno entiende las posiciones que son distintas a una, pero no entiendo por qué no pueden honrar la vida de quien fuera ministro de Estado de Chile”, expresó.

Según su relato, parlamentarios de oposición y del Partido de la Gente resolvieron, de igual forma, levantarse de sus puestos y guardar el minuto de silencio pese a que no existía un acuerdo formal de la Sala.

“Y la oposición perpleja, junto con el Partido de la Gente, decidimos pararnos y hacer el minuto de silencio de igual forma, a pesar de que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, siguió hablando y dando la palabra como si nada hubiese pasado”, sostuvo.

Finalmente agregó que “la verdad es que es bien triste, creo que pocas veces hemos visto tan palpablemente la percepción de retroceso respecto de las cosas más mínimas de acuerdo, como por ejemplo que a los ministros que no son de tu gusto no se les ponen bombas en los autos, no se les asesinan”.

El atentado contra Letelier y Moffitt

Orlando Letelier, excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos durante el gobierno de Salvador Allende, murió el 21 de septiembre de 1976 cuando una bomba instalada en su automóvil explotó mientras circulaba por Sheridan Circle, en Washington D.C. Junto a él falleció Ronni Karpen Moffitt, ciudadana estadounidense que trabajaba con Letelier.

La investigación estadounidense y posteriormente los antecedentes desclasificados establecieron vínculos entre el atentado y agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Documentos del Departamento de Estado consignaron que la investigación del Departamento de Justicia, el FBI y la CIA condujo a la identificación y condena de responsables vinculados al aparato de inteligencia de la dictadura.

En Chile, los exgenerales Manuel Contreras y Pedro Espinoza fueron condenados por su responsabilidad en el asesinato de Letelier y Moffitt. Documentos del gobierno estadounidense también registran que, posteriormente, antecedentes desclasificados vincularon directamente al gobierno de Augusto Pinochet con el atentado.

La CIA, por su parte, realizó años después una evaluación que atribuyó a Pinochet la orden del asesinato, aunque el exgeneral nunca fue formalmente acusado por esas muertes.