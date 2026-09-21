Sonda concreta compra de negocio de distribución de productos Apple a su competidor Yáneken Retail

La compañía de servicios tecnológicos Sonda, controlada por los hermanos Andrés Navarro Haeussler y Pablo Navarro Haeussler, informó que este lunes concretó la compra del negocio de distribución y soporte técnico de productos Apple a su competidor Yáneken Retail.

La transacción, que había sido informada en marzo y que fue aprobada sin condiciones por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) a mediados de agosto, se realizó a través de la filial de Sonda, Innovación y Tecnología Empresarial (Item), la que a su vez adquirió Aufbau, el negocio de Apple de Yáneken donde compite con MacOnline.

“Esta operación, que tiene como objeto el crecimiento del negocio de Item ampliando la cobertura geográfica de sus tiendas MacOnline, representa finalmente para la sociedad una inversión de 139.584 Unidades de Fomento ($5.720 millones) atendidos descuentos por pronto pago y otros ajustes habituales en este tipo de operaciones”, dijo Sonda en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Adicionalmente, dijo, la promesa de compraventa de activos contemplaba la posibilidad de adquirir inventario comercial, el cual está en proceso de selección y depuración, que se estima en un valor de $800 millones.

Yáneken, perteneciente a la familia Rishmague, es uno de los principales grupos de tiendas multimarca del país, junto con Forus y Komax.

De acuerdo a datos de 2025 cerca del 30% de la facturación de Yáneken lo representaba Aufbau, el negocio de Apple donde compite con MacOnline, el otro gran distribuidor de productos de Apple en Chile, que es controlado por Sonda.