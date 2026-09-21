Enel informa avance en cambio de medidores con problemas en registros de consumo

Luego que la semana pasada la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formulara cargos contra Enel Distribución Chile por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica relacionados con medidores que continuaban registrando consumo de energía aun cuando no existían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento en las viviendas, la empresa actualizó el estado de la situación.

En una declaración la compañía señaló que “Enel Distribución comprende la preocupación que esta situación pueda haber generado en sus clientes y reafirma su compromiso de abordar cada caso con la máxima seriedad y transparencia. En este contexto, la compañía está colaborando activamente con la investigación en curso y dando pleno cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)”.

Añadió que “Enel está analizando la situación de facturación de los clientes que han presentado inconvenientes asociados al registro de sus medidores, así como las eventuales diferencias que puedan surgir del análisis técnico, con el objetivo de realizar las regularizaciones que correspondan”.

En este sentido sostuvo que al 21 de septiembre, se han reemplazado 832 medidores Nansen instalados en viviendas sociales y que durante esta semana está programado el recambio de otros 4.015 equipos en las comunas de La Granja, Cerrillos, San Joaquín y Pudahuel, la labores que son realizadas por 40 cuadrillas dedicadas exclusivamente al proceso de sustitución en terreno.

De acuerdo a lo informado la semana pasada por la SEC, la investigación del organismo se inició a partir de denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de la comuna de Pudahuel.

En el marco de las fiscalizaciones, Enel informó a la SEC que había detectado esta anomalía en medidores de la marca Nansen, cuyo universo alcanzaría a más de 56 mil unidades instaladas en su zona de concesión, dijo el organismo.

Cargos

La semana pasada la SEC formuló cargos a Enel, pues la empresa habría incumplido su obligación de asegurar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados.

Frente a la gravedad de los antecedentes detectados en el transcurso de la investigación, la SEC instruyó a Enel Distribución suspender la facturación del servicio eléctrico a todos los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a medidores con las anomalías descritas. Esta suspensión deberá mantenerse hasta que los equipos sean reemplazados por medidores que registren correctamente el consumo y dicho reemplazo sea informado y verificado por la Superintendencia, precisó el organismo.

La empresa también deberá abstenerse de efectuar cortes de suministro a estos clientes por boletas o facturas impagas mientras se mantenga en curso el procedimiento administrativo y en caso de que ya se hayan realizado cortes, Enel deberá reponer inmediatamente el servicio eléctrico.