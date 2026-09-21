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    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia

    El pequeño felino habita en los bosques nubosos de los Yungas y fue identificado como una especie distinta tras un análisis genético.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia. Foto: Paola Nogales Ascarrunz

    Un pequeño felino de los bosques nubosos de Bolivia fue identificado como una especie hasta ahora desconocida para la ciencia.

    Se trata del tilcayo (Leopardus tilcayo), un gato montés de apenas 1,4 kilos cuyo linaje se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

    El hallazgo, publicado en la revista Current Biology, constituye la primera descripción formal de una nueva especie de felino vivo en más de un siglo.

    La última especie felina completamente nueva reconocida por la ciencia había sido el gato de las pampas, descrito en 1923.

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia. Foto: Fernando Faciole/National Geographic/Reuters

    Cómo es este gato

    El tilcayo habita en los bosques nubosos de los Yungas, una región montañosa de Bolivia caracterizada por su alta humedad y vegetación.

    Mide alrededor de 46 centímetros de largo, tiene un pelaje marrón claro y presenta rosetas de formas irregulares distribuidas por el cuerpo.

    Su identificación fue posible gracias al análisis genético. Los investigadores estudiaron el ADN de 38 gatos procedentes de distintos países de Sudamérica, incluidos ocho ejemplares conservados en museos.

    El análisis reveló que los llamados gatos tigre no corresponden a una sola especie, como se pensaba anteriormente, sino que forman un grupo compuesto por cinco especies genéticamente diferentes.

    Un descubrimiento inesperado

    El interés por el felino boliviano comenzó cuando la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz conoció a un ejemplar llamado Tigrino, que actualmente vive en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde.

    El animal había vivido durante aproximadamente un año como mascota de una familia local, hasta que sus dueños se dieron cuenta de que se trataba de un animal salvaje y lo llevaron al santuario alrededor de 2017.

    En un principio, los investigadores pensaron que Tigrino era una oncilla, otro integrante del grupo de los gatos tigre.

    Sin embargo, su tamaño llamó la atención de Nogales-Ascarrunz. Cuando el animal tenía un año ya era adulto y pesaba cerca de 1,5 kilos, bastante menos que una oncilla típica.

    Qué se sabe del inédito descubrimiento de una nueva especie de gato en Bolivia. Foto: Fernando Faciole/National Geographic/Reuters

    En 2019, mientras trabajaba en una guía sobre los felinos silvestres de Bolivia, la investigadora también detectó diferencias en su apariencia.

    “Esto nos llevó a preguntarnos: ¿qué gato tigre tenemos realmente en Bolivia?”, explicó Nogales-Ascarrunz.

    El análisis posterior permitió confirmar que se trataba de un linaje diferente.

    Según Jonas Lescroart, biólogo evolutivo de la Universidad de Amberes y coautor del estudio, el descubrimiento fue completamente inesperado.

    “Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie distinta, y nadie lo había propuesto antes como un animal diferente, ya fuera como subespecie o de otra manera”, afirmó.

    Los investigadores explicaron que los gatos tigre son especies crípticas, es decir, animales que pueden ser muy difíciles de distinguir únicamente por sus características físicas.

    En el caso del tilcayo, la evidencia genética fue fundamental para establecer su diferenciación.

    Qué se sabe del felino

    Hasta ahora, la información disponible sobre la especie es limitada.

    Los investigadores solo han estudiado directamente a dos ejemplares vivos y cuentan con un pequeño número de registros obtenidos mediante cámaras trampa.

    Estos registros sugieren que el tilcayo podría tener hábitos principalmente nocturnos, mientras que restos de pequeños roedores encontrados en muestras de excrementos indican que estos animales podrían formar parte de su dieta.

    La identificación de la nueva especie también plantea desafíos para su conservación. La región de Los Yungas enfrenta presiones por la deforestación, la expansión agrícola, los incendios provocados por el ser humano y la minería.

    Los investigadores ya compartieron sus resultados con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que realizará una evaluación separada de los cinco linajes de gatos tigre.

    Esto podría permitir determinar con mayor precisión el nivel de amenaza que enfrenta cada uno.

    “Hay muchas especies aún no descubiertas en el mundo y corren el riesgo de desaparecer antes de que lleguemos a conocerlas”, advirtió Eduardo Eizirik, autor principal del estudio.

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