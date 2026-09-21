Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación. Foto: referencial.

Una investigación liderada por científicos de la Universidad de Washington en St. Louis plantea que el envejecimiento acelerado en las generaciones más jóvenes podría explicar el aumento del cáncer de aparición temprana .

El cáncer suele considerarse una enfermedad asociada al envejecimiento. Las personas mayores corren un mayor riesgo, debido a que han tenido más tiempo para acumular daños celulares que podrían desencadenar la formación de tumores.

Sin embargo, ante el aumento de las tasas de cáncer en adultos jóvenes, con cada generación sucesiva enfrentando mayores riesgos que la anterior, los investigadores se preguntan si el daño celular se está acumulando más rápidamente en las generaciones recientes, acelerando así el envejecimiento biológico de sus organismos.

El estudio dirigido por académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis se desarrolló en esta dirección.

De acuerdo a los autores, aporta pruebas de que las generaciones más jóvenes están envejeciendo biológicamente más rápido que las de mayor edad .

Las causas de lo anterior todavía son objeto de debate en la comunidad científica. No obstante, la reciente investigación vincula dicho envejecimiento acelerado con un mayor riesgo de cánceres de aparición temprana en las generaciones más jóvenes .

En general, se considera cáncer de aparición temprana aquel que se diagnostica a los 55 años de edad o antes.

Según los autores del estudio, cuanto mayor es la brecha entre la edad biológica (la edad que aparenta tener nuestro cuerpo) y la edad cronológica (los años que realmente hemos vivido), mayor es el riesgo de cáncer .

Descubrieron que las personas pertenecientes a cohortes de nacimiento más recientes presentaban mayores diferencias de edad que aquellas de cohortes más antiguas, lo que podría ayudar a explicar el aumento de los cánceres de aparición temprana en las generaciones recientes.

Su trabajo también identificó vínculos entre un envejecimiento más rápido en sistemas orgánicos específicos y un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer .

Por ejemplo, un sistema inmunitario que aparenta una edad superior a la real se asoció con el cáncer de pulmón de aparición temprana. Asimismo, el tejido adiposo que aparenta una edad mayor a la cronológica se asoció con el cáncer colorrectal de aparición temprana.

Los hallazgos, publicados en la revista Nature Medicine, sugieren que las mediciones del envejecimiento acelerado podrían ayudar a identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer de aparición temprana y orientar nuevas estrategias de prevención y detección precoz de la enfermedad .

La epidemióloga molecular y profesora asociada de cirugía y medicina en la Universidad de Washington, la Dra. Yin Cao, declaró a través de un comunicado: “Nuestro objetivo final es descifrar cómo los entornos modernos se incorporan a nivel biológico para aumentar el riesgo de cáncer, transformando la prevención de recomendaciones generales a intervenciones personalizadas”.

“Esto nos acerca a la posibilidad de identificar el riesgo de forma más temprana y de desarrollar estrategias de prevención adaptadas a la biología de cada individuo” .

Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según una investigación. Foto: referencial.

Por qué el cáncer está aumentando entre los adultos más jóvenes, según la investigación

Para su reciente trabajo, los científicos analizaron los datos de 154.169 adultos jóvenes. Tales datos provinieron del UK Biobank, un estudio longitudinal con unos 500.000 voluntarios de Reino Unido.

Junto con ello, analizaron los datos de 10.262 personas de Estados Unidos, quienes participaban en el programa All of Us de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una iniciativa destinada a crear una base de datos de salud integral sobre más de un millón de residentes en el país.

Con el objetivo de estimar el nivel de envejecimiento biológico (o la brecha de edad), analizaron el envejecimiento en dos niveles: a escala de todo el organismo (envejecimiento sistémico) y dentro de órganos individuales (envejecimiento específico de órganos) .

Para el envejecimiento sistémico, utilizaron medidas establecidas, como aquellas basadas en biomarcadores clínicos (por ejemplo, PhenoAge y el método Klemera-Doubal) y una puntuación de edad metabolómica, que ofrece una medida del metabolismo individual.

Para el envejecimiento específico de órganos, emplearon datos proteómicos sanguíneos (que miden los niveles de diversas proteínas asociadas a sistemas orgánicos concretos) con el fin de estimar el envejecimiento biológico de órganos individuales.

Luego, calcularon la brecha de edad promedio para cada cohorte de nacimiento y utilizaron la desviación estándar para describir en qué medida cada grupo difería del promedio del estudio.

Al examinar los resultados vieron que, en Reino Unido, las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentaban un envejecimiento sistémico un 23% superior a una desviación estándar respecto a las nacidas entre 1950 y 1954, tras ajustar los datos según la edad cronológica.

Aquello se traduce en que los individuos de la cohorte más joven mostraban una tendencia hacia perfiles biológicos de mayor edad en comparación a los de la cohorte de mayor edad, al compararlos a una misma edad cronológica .

En la cohorte de Estados Unidos, vieron que los participantes nacidos entre 1990 y 1999 presentaban un envejecimiento sistémico un 92% superior a una desviación estándar en comparación a los nacidos entre 1965 y 1969.

Este mayor envejecimiento sistémico en el grupo más joven se asoció con un aumento del 8% en el riesgo de cánceres sólidos de aparición temprana, especialmente de pulmón, gastrointestinales y de útero .

Al dividir a los participantes en tres grupos según su nivel de envejecimiento sistémico, aquellos con el envejecimiento más avanzado presentaban un riesgo un 15% mayor de desarrollar cánceres sólidos de aparición temprana , en comparación a quienes mostraban el envejecimiento menos avanzado.

De acuerdo al análisis, el mayor riesgo persistió incluso tras ajustar los datos según los riesgos genéticos hereditarios de cáncer y la susceptibilidad genética al envejecimiento acelerado.

Los investigadores también identificaron que un envejecimiento avanzado del sistema inmunitario se asociaba a un mayor riesgo de cáncer de pulmón de aparición temprana, mientras que un envejecimiento avanzado del tejido adiposo (grasa) se vinculaba a un mayor riesgo de cáncer colorrectal de aparición temprana .

La Dra. Yin Cao comentó refiriéndose a los hallazgos: “Si logramos identificar a las personas más jóvenes con mayor riesgo de cáncer cuando aún están sanas, podremos centrarnos en estrategias de prevención y detección precoz dirigidas a aquellos individuos que más se beneficiarían de intervenciones tempranas” .

El trabajo fue desarrollado con el apoyo de Team PROSPECT, un equipo de la iniciativa Cancer Grand Challenges que es codirigido por la académica de la Universidad de Washington.

Cancer Grand Challenges es una iniciativa mundial de financiación de la investigación, la cual reúne a científicos de todo el globo para abordar los desafíos que plantea el cáncer. Fue cofundada por el Cancer Research UK (Reino Unido) y el Instituto Nacional del Cáncer (Estados Unidos).

El director de Cancer Grand Challenges, David Scott, declaró: “En este momento, no tenemos una respuesta definitiva sobre qué está impulsando el aumento de los cánceres de aparición temprana en todo el mundo, pero estudios como este nos ayudan a comprender mejor el panorama general” .

“Demuestran que el cáncer puede verse influido no solo por cambios en el interior de células individuales, sino también por cambios más amplios que ocurren en todo el organismo”.