Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes. Foto: referencial.

Un informe liderado por la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS, por su sigla en inglés) advierte que los casos de cáncer aumentarán en las próximas décadas.

El documento, titulado Global Cancer Statistics, detalla que cerca de 21 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer y 9,8 millones fallecieron a causa de la enfermedad en todo el mundo en 2024.

Las estimaciones sugieren que, a nivel mundial, alrededor de 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. También sostienen que 1 de cada 9 hombres y 1 de cada 13 mujeres morirán a causa de la enfermedad.

Se proyecta que el número de casos de cáncer alcanzará los 34 millones para 2050, lo que se traduce en un aumento del 67% con respecto a 2024 .

El informe fue elaborado por investigadores de la ACS y de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la agencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) especializada en cáncer.

Fue publicado en CA: A Cancer Journal for Clinicians, revista de la ACS, y ofrece estadísticas mundiales actualizadas sobre el cáncer, basadas en las estimaciones de GLOBOCAN.

Esta última es una base de datos sobre la incidencia y la mortalidad de 34 tipos de cáncer en 186 países de todo el mundo. Es elaborada por la IARC.

La científica principal sénior de vigilancia del cáncer en la ACS y autora principal del informe, la Dra. Hyuna Sung, declaró: “El cáncer es uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI y un obstáculo importante para aumentar la esperanza de vida en todo el mundo. Comprender la magnitud y la distribución geográfica de la enfermedad es esencial para orientar los esfuerzos de prevención y control de manera eficaz y equitativa”.

“Si bien la magnitud de la carga del cáncer y las marcadas disparidades geográficas son preocupantes, también señalan una oportunidad enorme. Se estima que casi la mitad de todas las muertes por cáncer podrían evitarse abordando factores de riesgo potencialmente modificables, y que otra proporción considerable de fallecimientos podría prevenirse mediante la detección temprana y el tratamiento oportuno ”.

Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes. Foto: referencial.

Cuáles son los cánceres más comunes en el mundo, según el informe de la ACS

El cáncer de pulmón ocupa el primer lugar a nivel mundial tanto en nuevos diagnósticos como en fallecimientos. De acuerdo al informe, esta carga es impulsada en gran medida por el consumo de tabaco .

En 2024 se registraron cerca de 2,6 millones de nuevos casos (el 13% de todos los cánceres) y 1,9 millones de muertes por esta enfermedad (el 19% de todas las muertes por cáncer).

El cáncer de mama femenino ocupó el segundo lugar en incidencia mundial, con 2,4 millones de nuevos casos y 694.000 muertes. Esto lo sitúa como el cáncer más frecuente entre las mujeres, tanto por incidencia como por mortalidad .

“Las mujeres de África Occidental tienen el doble de probabilidades de morir por cáncer de mama que las de Australia y Nueva Zelanda, a pesar de presentar la mitad de la tasa de incidencia. Esto refleja una desigualdad en el acceso al diagnóstico y al tratamiento”, asegura el informe.

El cáncer colorrectal fue el tercer cáncer más diagnosticado y la segunda causa principal de muerte por cáncer en el mundo , con más de 2 millones de nuevos casos y 918.000 fallecimientos.

El cáncer de hígado registró 843.000 nuevos casos y 732.000 muertes, lo que lo posiciona en el tercer lugar en mortalidad por cáncer.

El cáncer de próstata fue el segundo cáncer más diagnosticado entre los hombres y la cuarta causa principal de muerte por cáncer, con 1,5 millones de nuevos casos y 420.000 fallecimientos.

“Las tasas de mortalidad fueron desproporcionadamente más altas en el Caribe y en África subsahariana, donde esta enfermedad suele ser la principal causa de muerte por cáncer en hombres”, precisa el documento.

El cáncer de estómago provocó cerca de 980.000 nuevos casos y 642.000 muertes, lo que lo posiciona en el quinto lugar tanto en incidencia como en mortalidad. Las tasas más elevadas se observaron en Asia Oriental.

El cáncer de cuello uterino, en gran medida prevenible mediante la vacunación contra el VPH y las pruebas de detección, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en 26 países, principalmente en África subsahariana y en algunas zonas de América del Sur y Central.

El cáncer de páncreas causó casi medio millón de muertes (491.000), situándose en el sexto lugar en cuanto a mortalidad, pese a ocupar el undécimo puesto en incidencia.

El cáncer de tiroides representó casi un millón de nuevos casos en todo el mundo (959.000), situándose como el sexto cáncer más diagnosticado a nivel mundial.

El vicepresidente sénior de vigilancia y ciencia de la equidad en salud de la ACS, el Dr. Ahmedin Jemal, coautor del informe, comentó: “Cada región se enfrenta a desafíos distintos en materia de cáncer, por lo que cada país necesita un plan específico para mitigar la creciente carga que esta enfermedad representa. No obstante, la prevención del cáncer debe ser la máxima prioridad de todos los países”.