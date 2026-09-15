Irán anuncia el derribo de otros dos drones Predator de Estados Unidos en los alrededores del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este martes el derribo de dos drones Predator del Ejército estadounidense en los alrededore del estrecho de Ormuz, sin que Washington se haya pronunciado al respecto, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Así, ha indicado que “un dron avanzado ‘MQ-1’ ha sido interceptado y destruido por el nuevo y avanzado sistema de defensa aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, bajo control de la red integrada de defensa aérea, en cielos al oeste del estrecho de Ormuz”, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El organismo ha confirmado poco después que otro aparato ha sido destruido “en cielos al este del estrecho de Ormuz” y ha recalcado que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado cuatro drones ‘MQ-1’ Predator en los últimos días, sin que Estados Unidos haya dado detalles sobre estos anuncios desde Teherán.