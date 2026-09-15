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    Operación La Purga: decretan prisión preventiva para 18 imputados vinculados a red de sicarios en Rancagua

    El grupo de imputados fue considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y para la investigación misma, además de considerarse el riesgo de fuga.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    PDI detuvo al sujeto en domicilio, en la ciudad de Rancagua. Foto: Referencial/AtonChile. Policía de Investigaciones San Fernando

    Este lunes, un total de 18 imputados detenidos en el contexto de la Operación La Purga, en la Región de O’Higgins, fueron enviados a prisión preventiva luego de haber sido formalizados -en una audiencia que se extendió por cerca de 7 horas- por delitos como asociación criminal y homicidios cometidos bajo la modalidad de sicariato, entre otros.

    Entre los imputados se encuentra el líder de la organización criminal, Osvaldo Sepúlveda, alias “El Nono”.

    Junto a él fueron formalizados María Paz Saavedra Sandoval, (pareja del Nono); Michel Espinoza Cuevas; Harry Obando Solis (colombiano); Daniela Ramírez Moris; Catalina Valdés Castillo; Kenny Lazart Fajardo (venezolano); Camila Ahumada Padilla; Moisés Fica Guajardo; Jorge Arce Meneses; Santiago Peñaloza Cuero, alias El Santi (sicario colombiano); Bairon Moreno Álvarez; Jhony López Herrera (colombiano); Adony Contreras Quintriqueo; Junior Ortiz Naranjo (colombiano); Karla Klener Quintriqueo; Pierre Nazaire (haitiano) y Juan Carlos Rain Navarrete.

    Cabe recordar que el miércoles pasado, la Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins -mediante orden judicial- instruyó la entrada y registro de 187 domicilios en Rancagua, vinculados a una investigación por diversos homicidios con modalidad de sicariato y asociación criminal respecto de una organización que operaba al menos desde el año 2024, tanto en el sector oriente de Rancagua, como en el centro céntrico.

    El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, detalló que “hemos formalizado investigación en contra de 18 sujetos por este procedimiento que se realizó el día miércoles pasado ante el Tribunal de Garantía. Estos sujetos han sido formalizados por los delitos de homicidio, tráfico de drogas, asociación criminal, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de municiones, tenencia de explosivos y fuegos artificiales”.

    Asimismo, el persecutor se mostró satisfecho con la medida cautelar adoptada en contra de los imputados, la que se justificó por considerarlos “un peligro para la seguridad de la sociedad”, además por ser considerados un peligro para el éxito de la investigación y debido al riesgo de fuga del grupo.

    Se fijó el plazo de investigación de un año.

    Más sobre:RancaguaLa PurgaHomicidiosSicariato

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