Senador enfrenta nuevo proceso de desafuero: Fiscalía explica defraudación por la que acusa a Miguel Ángel Calisto

En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se desarrolló este lunes la audiencia para discutir la solicitud que realizó el Ministerio Público para desaforar al senador y exdiputado Miguel Ángel Calisto.

La Fiscalía Local de Coyhaique cerró investigación, presentó acusación y espera el desafuero para poder solicitar medidas cautelares en una eventual formalización.

Según la indagatoria, entre 2018 y 2022, el legislador se concertó con Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir dineros del Congreso Nacional por falsas asesorías pagadas como asignaciones parlamentarias.

Un monto de 105 millones de pesos sería el dinero defraudado.

Calisto ya había sido desaforado siendo diputado, sin embargo, se estimó que al jurar como senador lo protegería una nueva inmunidad.

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, expuso por el ente persecutor.

Campos explicó que Graf, pareja de Cárcamo, que trabajaba como educadora de diferencial y era desconocida por la secretaria de Calisto en el Congreso, fue contratada por montos que fluctuaron entre los 1,1 y 3,1 millones de pesos. Los montos se pagaron incluso durante los cerca de dos años que estuvo con licencia por embarazo y posnatal.

El abogado mencionó un informe de la Policía de Investigaciones que señala que “todos los dineros recibidos por Carla Graf fueron transferidos al diputado Calisto y a personas cercanas al partido demócrata cristiano”.

Tras esto, Campos empezó a enumerar elementos para que el tribunal tuviese en consideración:

La calidad de empleados públicos de los involucrados es incuestionable. Fue el propio diputado Calisto quien concertó con Graf proponerla como asesora parlamentaria. Celebraron ocho contratos durante el 2018 al 2022. Esos ocho contratos a honorarios solo sufrieron modificaciones en cuanto al monto del honorario, más no la tarea. Calisto, Graf y Cárcamo son amigos de años. Graf recibió los honorarios y los transfirió a Calisto y sus cercanos. Más de 105 millones de pesos. Calisto, no obstante saber que Graf es y trabajaba como profesora educadora diferencial, igual la presentó para recibir honorarios. Graf, la asesora parlamentaria de Calisto, recibió dineros fiscales no obstante encontrarse con licencia médica durante 2020 al 2022. Los informes materia base para pagar los honorarios de asignación a parlamentarios nunca existieron. Estos informes que nunca existieron se utilizaron para defraudar al fisco.

“Son delitos reiterados que afectaron el correcto desempeño de la función pública porque precisamente este funcionario público malogró los principios de objetividad integridad e imparcialidad en el ejercicio de la función pública con este perjuicio millonario”, aseguró Campos.