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    Exministro Cordero y presión en oficialismo por reos de Punta Peuco: “Los crímenes de lesa humanidad no son indultables”

    "Hay que tener mucho cuidado en creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política", planteó el abogado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    MARIO TELLEZ

    En entrevista en radio Infinita, la mañana de este lunes, el abogado constitucionalista Luis Cordero, el exministro de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública, hizo ver los inconvenientes jurídicos ante la posibilidad de que se indulte a militares en retiro recluidos en la ex-cárcel Punta Peuco y otros penales por su responsabilidad en crímenes del Estado entre 1973 y 1990.

    “Y yo creo que en esto el gobierno tiene ofertas de campaña, pero sobre todo yo le pediría al gobierno una sola cosa, que respete la Constitución, la ley y el derecho internacional. Y eso supone que los crímenes de lesa humanidad no son indultables”, afirmó.

    Cordero hizo ver que entre estos condenados hay “personas que en ninguna de las investigaciones ha manifestado arrepentimiento, pero tampoco ha entregado información útil para ninguna de las investigaciones”.

    “Y hay que tener mucho cuidado en creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política, en el fondo, ¿no? Identitario, digo yo. Claro, hay algo que garantiza la democracia liberal, es el libre comercio, reforzar el Estado de Derecho y la protección a los derechos humanos, entre otras cosas”, comentó la exautoridad.

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha debido enfrentar presiones desde sus filas y del Partido Libertario que llaman a indultar a esos presos, de avanzada edad en su mayoría, y a los exuniformados que fueron condenados por sus acciones en las protestas del llamado estallido social de octubre de 2019.

    En entrevista con La Tercera, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió a planteamientos de su sector que acusan “falta de valentía” para excarcelar.

    “Yo soy abogado, y juré respetar la Constitución y la ley y voy a seguir en cada una de mis actuaciones el respeto más irrestricto a la Constitución y la ley. Eso supone, en el caso de cualquier petición que se le efectúa por intermedio del Ministerio Justicia al Presidente de la República, efectuar los análisis que correspondan”, manifestó Rabat.

    El Presidente Kast descartó que esto se materialice durante este mes, lo que ha desatado molestia en la derecha.

    Más sobre:DD.HH.Ministerio de JusticiaIndultosLuis CorderoPunta Peuca

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