Vehículo explota tras activar una mina antitanque en la frontera con Perú

Un vehículo explotó durante la noche del domingo, tras ingresar a un campo minado y activar una mina antitanque en la zona fronteriza entre Chile y Perú.

De acuerdo a las primeras informaciones, los hechos habrían ocurrido a la altura del hito 16 en la Región de Arica y PArinacota.

Según informó la Fiscalía de Arica y Parinacota, “la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, realice las diligencias investigativas”.

Por el momento no se han confirmado personas fallecidas o lesionadas.