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    Trump esboza la posibilidad de “quedarse” en Irán y con su petróleo “como en Venezuela”

    El mandatario estadounidense insinuó este escenario luego de que le consultaran acerca de una reunión planeada para este lunes entre los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que finalmente fue aplazada.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: Xinhua

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este domingo la posibilidad de quedarse en Irán y también con su petróleo, “como en Venezuela”, en lugar de replegar a las fuerzas estadounidenses desplegadas cerca de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra.

    Un último hecho que en días recientes el mandatario norteamericano ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato de su país, las denominadas ‘midterms’, que se realizarán próximo 3 de noviembre.

    “Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela”, declaró el líder republicano ante los medios de comunicación reunidos durante su visita al Irish Open de golf, celebrado hoy en Doonbeg, en la costa occidental de Irlanda.

    Trump insinuó este escenario luego de que le consultaran acerca de una reunión planeada inicialmente para el lunes entre los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo -Arabia Saudita, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar-, Irak e Irán.

    “No me importa. Es cosa suya”, declaró antes de mostrar cierta aprobación por el encuentro.

    Suspensión de cita diplomática

    El encuentro del consejo, que iba a tener lugar en la ciudad de Salalah, en el sur de Omán, fue finalmente suspendido, según informó en redes el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Badr al Busaidi.

    “En aras del consenso, se pospuso la reunión regional prevista para mañana en Salalah”, indicó, e inmediatamente subrayó que el país sigue “comprometido con el fomento de un diálogo que respalde la estabilidad y la cooperación duradera” en Medio Oriente.

    El Ministerio de Exteriores catarí también confirmó el hecho, afirmando que el objetivo de posponer la reunión es “garantizar las condiciones adecuadas para un diálogo constructivo que propicie acuerdos sostenibles, apoyando la seguridad y la estabilidad regionales y satisfaciendo, al mismo tiempo, las aspiraciones de los pueblos a la cooperación y la paz”.

    El aplazamiento se habría acordado “a petición de algunos países de la región y por decisión conjunta de Omán e Irán”, según afirmó el director de Asuntos del Golfo Pérsico del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Alí Bek, en una entrevista con la agencia iraní IRNA.

    Cabe señalar que la postergación de la reunión diplomática se enmarca en la decisión de Arabia Saudita de cerrar, al menos por ahora, su oleoducto que ha servido como ruta principal para el petróleo de la región, evitando el estrecho de Ormuz.

    A la vez que el estrecho continuó planteando riesgos para el transporte marítimo de crudo. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) dio a conocer este domingo que se había producido un incendio en un buque alcanzado por un proyectil el día anterior.

    La cadena IRNA poco después confirmó el “ataque enemigo” contra un buque comercial frente a las islas iraníes de Qeshm y Hengam, añadiendo que en este falleció una persona, de acuerdo a Bloomberg.

    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosIránPetróleoGuerraMundo

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