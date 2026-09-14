Rescatan a potrillo que era golpeado y arrastrado con un cordel amarrado a un vehículo en San Bernardo

Un nuevo caso de maltrato animal se dio a conocer durante los últimos días en redes sociales, situación que afectaba a un potrillo en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

Tras un registro difundido por agrupaciones animalistas, en el que un sujeto golpeaba al animal y posteriormente lo arrastraba mediante un cordel que se encontraba amarrado a su vehículo, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el municipio local, lograron rescatar este domingo al ejemplar.

Según dijo el subprefecto Ariel Ramírez, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo, “la PDI, en coordinación con la Municipalidad de San Bernardo y grupos animalistas, lograron esta tarde el rescate de un potrillo, del cual circulaban videos en redes sociales donde un sujeto no solo maltrataba con golpes, sino también intentaba arrastrar a este equino mediante el uso de un cordel atado a su vehículo”.

A partir de los antecedentes obtenidos durante las diligencias, los detectives lograron establecer la identidad de la persona involucrada en el hecho.

Tras ser rescatado, el potrillo fue trasladado hasta una fundación, donde quedó bajo cuidado especializado y actualmente se encuentra en proceso de recuperación.

Hasta el momento, la PDI no ha precisado si el individuo identificado fue detenido o si permanece en libertad, ni tampoco se han informado eventuales medidas judiciales adoptadas en su contra.

Cabe remarcar que, de acuerdo con el Artículo 291 bis del Código Penal, en nuestro país una persona que maltrata y golpea a un animal arriesga penas de cárcel efectiva, multas económicas considerables y la prohibición perpetua de tener animales.