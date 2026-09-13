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    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    Si bien el secretario de Estado destacó la aprobación de 27 de las 30 indicaciones del proyecto y el despacho a segundo trámite constitucional, Rau apuntó que el tema de financiamiento es un “nudo”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y u ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El ministro de Trabajo, Tomás Rau, abordó este domingo el escenario de 9,5% en la tasa de desempleo que atraviesa el país, la agenda laboral del gobierno y el proyecto de ley de sala cuna universal, que el Ejecutivo espera que pueda convertirse en ley en diciembre o, a más tardar, enero.

    “Esperamos que en diciembre, a más tardar en enero, ya sea una realidad (...) Estamos trabajando fuertemente para eso”, fijó el titular de Trabajo en conversación con Estado Nacional en TVN.

    La meta impuesta por Rau se da luego de que esta semana se rechazara la propuesta de financiamiento del Fondo de Sala Cuna, iniciativa que establecía un aporte de 0,35% de cargo de los empleadores, que sería compensado con una reducción del mismo porcentaje en la cotización que actualmente realizan para el Seguro de Cesantía.

    Si bien el secretario de Estado destacó la aprobación de 27 de las 30 indicaciones del proyecto y el despacho a segundo trámite constitucional, Rau apuntó que el tema de financiamiento es un “nudo”.

    “Nosotros hemos sido muy dialogantes, nos hemos juntado con más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con sindicatos, con la CUT, con otras centrales sindicales, con parlamentarios de distintas sensibilidades y obviamente el tema de financiamiento es un nudo”, sostuvo.

    El ministro enfatizó que la fórmula no contempla utilizar los fondos de las cuentas individuales de los trabajadores, sino modificar el flujo de cotizaciones. “Los fondos son sostenibles”, sostuvo Rau.

    En ese sentido, el secretario de Estado señaló que el gobierno insistirá en esa fórmula durante la tramitación en el Congreso, aunque reconoció que todavía es un “tema prematuro” ya que deberán pasar por las comisiones de Trabajo, Educación y Hacienda.

    Meta de desempleo de 6,5%

    El titular de Trabajo reconoció la compleja cifra de desempleo y apuntó que el Ejecutivo se encontró durante sus primeros meses con un escenario económico más adverso de lo esperado, el que atribuyó a una menor actividad, el conflicto en Medio Oriente y los temporales registrados durante julio.

    “Cuando tú observas seis mediciones de Imacec negativas, de las siete que conocemos, eso básicamente significa que la economía se está contrayendo en esos meses (...) Esa situación compleja cuando asumimos nos sorprendió”, indicó.

    Este escenario se ha traducido en nuevas tensiones dentro del oficialismo y La Moneda. El mismo Rau protagonizó un episodio de descoordinación con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al desestimar la meta de 6,5% de desempleo autoimpuesta por el Ejecutivo.

    Esa es una meta que impuso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz). Si usted revisa mis intervenciones, yo he sido bastante más cauto”, dijo el titular de Trabajo, al ser consultado sobre la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempleo.

    Más tarde salió a arreglar sus dichos y señaló que “nosotros somos un solo gobierno, la meta del 6,5% es la meta del Gobierno. Estamos trabajando arduamente para llegar a esa meta”.

    Así lo reiteró este domingo: “El 6,5 es la meta del gobierno, somos un equipo y estamos trabajando para eso”. Si bien reconoció que se trata de una cifra difícil de alcanzar, afirmó que “está bien ponerse metas exigentes, porque una meta que no es exigente no es meta”.

    Rau precisó, de esa forma, que en el corto plazo el gobierno busca generar al menos 50 mil puestos de trabajo mediante distintas medidas como el subsidio de activación laboral.

    Asimismo, señaló que el Ejecutivo busca acelerar proyectos de vivienda y obras públicas. En ese marco, destacó un plan de inversión de US$15 mil millones en infraestructura durante el periodo de gobierno y aseguró que el gabinete económico trabaja para adelantar su ejecución.

    “Tenemos que volver a crecer, tenemos que volver a invertir. La inversión es la que genera el empleo. Pero desde Trabajo, estamos trabajando en una agenda laboral muy potente con distintos elementos: Sala Cuna, flexibilidad a las 40 horas, adaptabilidad laboral, estatuto al turismo, contrato por horas, que son proyectos que están avanzando en el Congreso”, zanjó Rau.

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