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    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    El sondeo muestra además que 63% cree que Chile debe defender con firmeza su soberanía frente a Argentina, aunque eso genere conflictos. En tanto, 59% rechaza indultar a militares condenados por violaciones a los derechos humanos.

    Por 
    Felipe Rivera
    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55% UNARAGENCY/ATON CHILE

    La desaprobación del Presidente José Antonio Kast retrocedió tres puntos durante la última semana y se ubicó en 55%, mientras su aprobación subió de 30% a 31%, según una nueva edición de la encuesta Criteria.

    El sondeo de este 13 de septiembre muestra además que el 14% responde que no sabe cómo evaluar la conducción del Gobierno. Una semana antes, la desaprobación alcanzaba 58%, la aprobación se encontraba en 30% y un 12% no manifestaba una posición.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Evaluación al gabinete

    La encuesta también midió la valoración al gabinete de Kast. En ese sentido, la evaluación, ajustada por su nivel de conocimiento, Iván Poduje encabeza el listado con 36% de imagen positiva, tres puntos más que en la medición del 2 de agosto.

    Le siguen Martín Arrau, con 32%; Ximena Rincón, con 30%; y Claudio Alvarado, con 25%. Más atrás aparecen Catalina Parot, con 24%; Jorge Quiroz, con 23%; y José García, May Chomalí y Ximena Lincolao, todos con 22%.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    En nivel de conocimiento, Ximena Rincón lidera con 80%, seguida por Jorge Quiroz, con 67%; Iván Poduje, con 64%; y Martín Arrau, con 60%.

    También destacan los aumentos de Claudio Alvarado, de 47% a 52%; Ximena Lincolao, de 45% a 51%; y Francisco Pérez, de 25% a 32%.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    La situación del Estrecho de Magallanes

    La encuesta también consultó por las recientes tensiones entre Chile y Argentina por el Estrecho de Magallanes. Un 42% afirma haber escuchado “bastante” sobre el tema, mientras otro 48% dice haber oído hablar de él, pero poco. Solo un 10% asegura no haber escuchado sobre la controversia.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Consultados sobre cómo debería enfrentar Chile la situación, 63% sostiene que el país debe defender con firmeza su soberanía, aunque eso genere conflictos con Argentina. Un 27%, en cambio, considera que debe cuidar la relación bilateral evitando que las diferencias provoquen conflictos, mientras 10% no tiene una posición clara.

    La postura más dura tiene su mayor respaldo entre quienes se identifican con la izquierda, donde llega al 81%. En la derecha alcanza 60%, en el centro 59% y entre quienes no se identifican políticamente llega a 53%.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Criteria también preguntó por la posición actual de Chile frente al resto del mundo, en comparación con cinco años atrás.

    Un 44% considera que el país está más débil, mientras 28% estima que su posición se mantiene igual y 21% cree que es más fuerte. El 7% restante no tiene una opinión clara.

    Las diferencias por identificación política son marcadas. Entre quienes se ubican en la izquierda, 69% considera que Chile está más débil y solo 10% lo ve más fuerte.

    En la derecha, en cambio, 33% estima que el país tiene hoy una posición internacional más fuerte, 36% considera que se mantiene igual y 27% cree que se ha debilitado.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Una percepción crítica aparece también cuando se consulta cuánto logra Chile hacer valer sus intereses frente a otros países: un 70% se concentra entre las respuestas “nada”, “poco” o “algo”, mientras solo 30% responde “bastante” o “mucho”.

    Entre quienes se identifican con la izquierda, la evaluación negativa llega a 82%; en el centro alcanza 72% y entre los no identificados, 77%. En la derecha la distancia se acorta: 54% entrega una evaluación baja y 46% considera que Chile hace valer bastante o mucho sus intereses.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Conmemoración a 53 años del golpe de Estado

    El estudio preguntó además por la contribución de los últimos mandatarios a la división política de la sociedad.

    En el caso de José Antonio Kast, un 47% considera que su gobierno ha perjudicado, aumentando la división, mientras 34% estima que no ha hecho nada al respecto y 19% cree que ha contribuido a disminuirla.

    Gabriel Boric registra una evaluación similar: 44% considera que aumentó la división, 24% que no hizo nada y 32% que contribuyó a reducirla.

    Para Michelle Bachelet, 30% estima que aumentó la división, 32% que no produjo cambios y 38% que ayudó a disminuirla.

    La evaluación más favorable corresponde a Sebastián Piñera: 58% señala que contribuyó a disminuir la división política, 34% considera que no hizo nada al respecto y 8% cree que la aumentó.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    Otro de los temas incluidos en la encuesta fue la posibilidad de conceder indultos a militares condenados por delitos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar.

    A nivel general, 59% se declara en desacuerdo o muy en desacuerdo con entregarles un indulto, mientras 30% está de acuerdo o muy de acuerdo y 11% no tiene una opinión clara.

    Las posiciones cambian de manera importante según identificación política. En la izquierda, el rechazo alcanza 91% y solo 8% respalda la medida. En el centro, 62% se opone y 26% está a favor.

    La tendencia se revierte en la derecha: 53% está de acuerdo con otorgar los indultos, mientras 35% se manifiesta en contra.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

    El respaldo aumenta cuando se plantea específicamente la posibilidad de indultar a militares que padezcan una enfermedad terminal. En ese escenario, 39% se muestra de acuerdo y 52% en desacuerdo, mientras 9% no tiene una posición definida.

    Entre quienes se identifican con la derecha, el apoyo sube a 66%, frente a 27% de rechazo. En la izquierda, en cambio, 87% mantiene su oposición y solo 10% respalda la medida.

    Criteria: Kast añade un punto a su aprobación y llega al 31%, mientras que su desaprobación se ubica en el 55%

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