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    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    La medición indicó que el Gobierno actual pasó a ser considerado el principal responsable de los problemas actuales del país, superando por primera vez a los problemas heredados de la administración anterior.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La aprobación del Presidente José Antonio Kast bajó tres puntos respecto a la semana anterior y llegó a un 30%, de acuerdo con el último sondeo de Criteria. Su desaprobación, en tanto, se elevó tres puntos y alcanzó el peor registro de su administración con un 58%.

    Los resultados dados a conocer este 6 de septiembre demuestran un sostenido deterioro en los resultados desde marzo. En concreto, la aprobación del mandatario se redujo desde un 46% hasta un 30%, y su desaprobación creció desde un 30% a 58%, con una brecha que llega hoy a los 28 puntos.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Estrecho de Magallanes

    La medición, aplicada entre el 3 y 4 de septiembre mediante un panel online con 811 casos, también abordó la tensión transnacional por el Estrecho de Magallanes y obtuvo resultados divisorios.

    Kast indicó que no exigirá a su par argentino, Javier Milei, firmar un documento que reconozca que el paso marítimo corresponde exclusivamente a Chile. 43% de los encuestados están en desacuerdo con la determinación del mandatario, mientras que 41% están de acuerdo y un 16% no lo tiene claro.

    Respecto a las diferencias por sector político, un 63% en la derecha apoya la decisión, mientras que un 65% en la izquierda la rechaza.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Situación económica

    51% califica como mala la situación económica del país, cifra que creció nueve puntos desde abril. Por otro lado, quienes ven bueno el panorama económico disminuyeron dos puntos, y llegaron a un 3%.

    Sobre el rumbo general, un 52% considera que el país retrocede, lo que significa siete puntos adicionales respecto a los resultados del cuarto mes del año. En tanto, un 36% cree que se mantiene igual y un 12% sostiene que avanza, número que cayó cuatro puntos.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Consultados acerca de la responsabilidad por los problemas actuales del país, un 38% apuntó al Gobierno de Kast. Este porcentaje se elevó en ocho puntos con relación a la medición en agosto. Así, la administración actual superó por primera vez a los problemas heredados del Gobierno anterior, categoría que cayó seis puntos y llegó a un 32%. En tanto, un 26% de los encuestados le atribuyó la situación a una combinación de factores.

    Respecto de junio, los planes sectoriales perdieron credibilidad. Un 42%, con 12 puntos de crecimiento, considera que el Gobierno improvisa en cuanto al crecimiento económico. Por otro lado, un 20% ve un plan claro, cifra que disminuyó en 12 puntos.

    En cuanto a la generación de empleo, aumentó en 15 puntos la cantidad de encuestados que perciben improvisación y llegaron a un 45%. Quienes ven un plan claro disminuyeron en 10 puntos y se ubicaron en un 17%.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Plebiscito 2022

    A cuatro años del plebiscito constitucional del 2022, un 39% mantiene que el triunfo del Rechazo fue bueno para el país. Con tres puntos adicionales respecto del 2025, un 33% cree que fue malo, mientras que un 28% considera que no fue bueno ni malo.

    La idea de que Chile estaría mejor con una nueva constitución creció seis puntos en un año y anotó un 36%. La cantidad de encuestados que creen que sería peor bajó dos puntos y registró un 42%.

    De haber ganado el apruebo, un 33%, con un incremento de seis puntos, estima que estaría mejor la situación económica. Otro 33%, con un alza de cinco puntos, piensa que estaría mejor el empleo. En el ámbito de la seguridad, por otro lado, continúa el predominio de la opción “peor”, con un 46%,

    Se mantiene estable la preferencia constitucional: un 48% quiere reformar la constitución vigente, un 28% mantenerla como está y un 24% iniciar un nuevo proceso constituyente.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Bots en periodos electorales

    62% de los encuestados considera que hay mucha o bastante presencia de bots en redes sociales durante los periodos electorales, mientras que un 17% percibe poca o ninguna.

    Esta percepción es mayor en la izquierda y el centro, con un 86% y un 71%, respectivamente. En la derecha, en tanto, se ubica en un 50%.

    Un 59% piensa que los bots influyen mucho o bastante en la decisión de voto, con una percepción de 88% en la izquierda y 43% en la derecha.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 30% y desaprobación marca un 58%, el peor registro de su administración

    Lee también:

    Más sobre:CriteriaGobiernoJosé Antonio KastBotsPlebiscito 2022Estrecho de Magallanes

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