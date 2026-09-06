Enade 2026 ya tiene fecha y se realizará bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”

El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) anunció oficialmente la XLVIII edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), la que se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026, a partir de las 08:00 horas, en el centro de eventos Metropolitan Santiago en Vitacura.

Bajo el lema en latín “Tempus Invertendi”, que en español significa “Tiempo de Invertir”, esta nueva edición de Enade busca posicionarse como un llamado directo a invertir en Chile, en las personas, en el conocimiento y en el futuro del país, dijo Icare en comunicado.

Añadió que “Enade se ha consolidado a lo largo de casi cinco décadas como el mayor encuentro de autoridades públicas y líderes empresariales de Chile, constituyendo un espacio estratégico e imperdible para el diálogo entre el mundo público y privado”.

En este sentido indicó que “en la edición 2026 se espera una amplia presencia de empresarios, autoridades de gobierno, representantes de la sociedad civil y la academia, reunidos en torno a las acciones necesarias para avanzar hacia un crecimiento económico robusto y sostenible, que permitan avanzar hacia más y mejores oportunidades laborales para las familias chilenas”.

Icare confirmó además la participación del Presidente José Antonio Kast en el encuentro, en línea con la tradicional presencia del Jefe de Estado en esta cita empresarial.