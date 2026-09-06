Guillermo Ramírez apuesta a que los 30 proyectos de seguridad del Gobierno estarán aprobados antes de Navidad. Imagen referencial.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró este domingo que la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast logrará completar su tramitación antes de fin de año y afirmó que, pese a las diferencias que han quedado expuestas dentro del Ejecutivo, este ha mostrado capacidad para avanzar en materia legislativa.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Ramírez reconoció que dentro del gobierno “efectivamente ha habido ruido” y que ministros han protagonizado diferencias a través de los medios. Sin embargo, sostuvo que esos episodios no han impedido el avance de la agenda oficialista.

“La agenda de seguridad ha ido avanzando y no tengo ninguna duda de que antes de Navidad estos 30 proyectos van a estar todos aprobados”, afirmó.

El diputado defendió además el desempeño legislativo del Ejecutivo en otras áreas, mencionando proyectos de educación, reconstrucción y medioambiente. A su juicio, el gobierno ha sido “muy productivo” y “muy exitoso” en el Congreso, aunque admitió que las diferencias internas han generado costos comunicacionales.

“Efectivamente hay debates internos, muchas veces un ministro le pide otro a otro por la prensa o tienen diferencias por los medios de comunicación y eso genera ruido, eso es efectivo, no vale la pena negarlo”, señaló.

Guillermo Ramírez apuesta a que los 30 proyectos de seguridad del Gobierno estarán aprobados antes de Navidad Pablo Vásquez R.

Ramírez sostuvo que esas controversias perderán relevancia si el Ejecutivo logra concretar su programa legislativo. “Cuando termine este gobierno nadie se va a acordar del ruido. Pero cuando miren la listita de las cosas que el gobierno sacó adelante, si seguimos a este ritmo, va a ser muy impresionante y por lo tanto va a terminar siendo un gobierno exitoso”, afirmó.

El dirigente gremialista aseguró también sentirse cómodo planteando diferencias con La Moneda. Recordó que cuestionó la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y afirmó que esa postura no deterioró su relación con el gobierno.

“¿Estoy de acuerdo en todo? No. Pero es un gobierno que avanza, que es productivo, y en donde las críticas se pueden hacer sin ningún problema”, sostuvo.

Durante la conversación también estaba presente el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quien presentó una evaluación distinta. Afirmó que observa un gobierno “muy complicado” y sostuvo que existen “dos almas” dentro del Ejecutivo: una integrada por sectores con experiencia de gobierno y otra por figuras que, a su juicio, están “de paso por la política”.

Ortiz cuestionó, además, la decisión del Ejecutivo de retirar la suma urgencia a la reforma de seguridad y atribuyó esa determinación a la falta de votos en el Senado. Pese a esas críticas, aseguró que la bancada DC está disponible para respaldar distintas iniciativas de la agenda.

“Varios de los cuales la Democracia Cristiana vamos a estar a favor y vamos a apoyar y vamos a respaldar”, sostuvo respecto de los proyectos de seguridad que pretende impulsar el gobierno.

Ramírez defiende gestión de Kast por el Estrecho de Magallanes

Ramírez también abordó la controversia con Argentina por el Estrecho de Magallanes y volvió a reconocer que la situación ha provocado “mucho ruido” durante las últimas semanas. Sin embargo, defendió la respuesta del Ejecutivo y destacó el documento firmado por el presidente argentino, Javier Milei, en el que se reconoce la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho.

“El presidente Kast logró que el presidente Milei (...) ponga su firma en una hojita que dice: ‘La totalidad del Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena’. No hay ningún estándar más alto que ese”, afirmó.

El presidente de la UDI sostuvo que ese documento tendrá mayor relevancia a largo plazo que las posteriores declaraciones de autoridades argentinas.

“En 50 años más a nadie le va a importar lo que dijo el brigadier. Pero esa hoja, porque las palabras se las lleva el viento, pero esa hoja es intangible y ahí quedó”, señaló.