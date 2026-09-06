LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

La primera consola PlayStation debutó en Japón en 1994 y terminó convirtiéndose en uno de los dispositivos más importantes de la historia de los videojuegos.

Ahora vuelve convertida en un set de LEGO. Sony Interactive Entertainment y LEGO presentaron una réplica de la histórica consola compuesta por 1.911 piezas, pensada especialmente para coleccionistas y fanáticos de los videojuegos.

El modelo llamado LEGO PlayStation reproduce la clásica consola gris junto con su primer control y alcanza 26 centímetros de ancho, 19 cm de profundidad y más de 6 cm de alto una vez construido.

Sus dimensiones son cercanas a una escala 1:1.

Una PlayStation de LEGO con botones funcionales

LEGO PlayStation

La construcción busca reproducir varios de los elementos característicos de la primera consola de Sony.

Los botones Power y Open son funcionales, la tapa superior puede abrirse y el mando construido con piezas LEGO se conecta mediante un cable a los puertos frontales de la consola.

Sin embargo, uno de los principales atractivos se encuentra escondido en su interior.

LEGO PlayStation

Al abrir el modelo aparecen dos pequeños dioramas inspirados en Gran Turismo y Ape Escape, dos títulos emblemáticos de la primera PlayStation.

El escenario de Gran Turismo incorpora una pista en miniatura con pequeños automóviles, mientras que el de Ape Escape recrea una isla y uno de sus reconocibles monos, cuyo casco puede cambiar entre una luz roja y otra azul.

Ambos escenarios pueden mantenerse ocultos dentro de la consola o retirarse para exhibirlos de manera independiente.

Precio y fecha de lanzamiento del LEGO PlayStation

LEGO PlayStation

El LEGO PlayStation se pondrá a la venta oficialmente el 4 de octubre de 2026, aunque los miembros del programa LEGO Insiders tendrán acceso anticipado desde el 1 de octubre.

También podrá comprarse directamente a través de PlayStation Direct desde el 1 de octubre en mercados seleccionados, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

LEGO PlayStation

El precio oficial será de US$179,99 en Estados Unidos.