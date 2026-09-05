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    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    PlayStation presentó dos controles DualSense de edición limitada de Grand Theft Auto VI para PS5. Los modelos blanco y negro estarán disponibles desde el 19 de noviembre de 2026, con preventa a partir del 10 de septiembre y un precio de US$84,99.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    El universo de Grand Theft Auto VI (GTA 6) comienza a dar el salto desde la pantalla hacia el hardware. Durante su más reciente State of Play, Sony presentó dos nuevos controles DualSense de edición limitada para PS5, diseñados en colaboración con Rockstar Games e inspirados en la estética de Vice City.

    La colección está compuesta por el DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y el DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

    Ambos modelos buscan trasladar al mando la identidad visual de la ciudad que será uno de los principales escenarios de GTA 6: playas bañadas por el sol, cielos en tonos pastel, palmeras y una vida nocturna dominada por luces de neón.

    Para conseguir ese efecto, los controles incorporan un acabado brillante que cambia de tonalidad dependiendo de la luz, combinando colores asociados a los atardeceres de Vice City con el resplandor de sus letreros de neón.

    También incluyen detalles de palmeras moldeados directamente sobre la superficie del mando y elementos gráficos oficiales de Grand Theft Auto VI.

    Dos controles DualSense de GTA 6 inspirados en las caras de Vice City

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    Aunque comparten buena parte de su diseño, Sony utilizó cada versión para representar dos momentos diferentes de Vice City.

    El DualSense GTA 6 White Limited Edition está inspirado en el lado más luminoso de la ciudad. Su diseño toma referencias de las playas de arena blanca, los cielos pastel y la estética costera que Rockstar Games ha mostrado en los adelantos del juego.

    El DualSense GTA 6 Black Limited Edition, en cambio, representa la vida nocturna de Vice City, con una estética más cercana a sus calles iluminadas, clubes y característicos letreros de neón.

    La distribución también será diferente. La versión blanca estará disponible en cantidades limitadas a través de PlayStation Direct y comercios participantes en distintos mercados, mientras que la edición negra tendrá una disponibilidad más restringida y será exclusiva de PlayStation Direct en los países donde funciona la plataforma, además de comercios seleccionados en otras regiones.

    Cómo aprovechará GTA 6 las funciones del DualSense de PS5

    GTA 6: Sony presenta dos controles DualSense de PS5 inspirados en Vice City

    El diseño no será la única conexión entre el control y el esperado videojuego de Rockstar Games.

    Sony confirmó que Grand Theft Auto VI aprovechará la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del DualSense.

    La retroalimentación háptica permitirá que las vibraciones del control respondan dinámicamente a distintas acciones y situaciones del juego, mientras que los gatillos adaptativos modificarán su resistencia dependiendo de lo que Jason y Lucia estén haciendo en pantalla.

    La compañía busca así que las funciones características del DualSense formen parte de la experiencia de recorrer Vice City y el estado de Leonida.

    Precio y fecha de lanzamiento de los controles DualSense de GTA 6

    Las reservas de los nuevos controles comenzarán el 10 de septiembre de 2026 en mercados seleccionados.

    Su lanzamiento está programado a partir del 19 de noviembre de 2026, el mismo día en que Grand Theft Auto VI llegará oficialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

    El precio recomendado será de US$84,99 en Estados Unidos y 84,99 euros en Europa.

    Lee también:

    Más sobre:Grand Theft Auto VIVideojuegosGTA 6PlayStation 5DualSenseState of PlayConsolasTecnologíaRockstar Gamesedición White Limited Editionedición Black Limited EditionPlayStation DirectNovedades Tecnología

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