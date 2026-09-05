A la par de las exponentes del atletismo: Martina Weil dirá presente en millonario campeonato mundial en Hungría

Martina Weil se alista para representar a Chile en una nueva competencia internacional. La deportista nacional dirá presente en el World Athletics Ultimate Championship Budapest 2026, un inédito y millonario torneo planetario que fue creado para reunir a los principales exponentes del mundo en disciplinas de velocidad, saltos y lanzamientos.

A la par de la élite del atletismo mundial, la chilena viajará hasta Hungría para ser parte de los 400 deportistas que competirán entre el 11 y 13 de septiembre. Lo especial del certamen reside en su innovador formato: no habrá rondas preliminares, por lo que las pruebas de pista comenzarán directamente en la fase de semifinales.

En total, serán 28 definiciones que se llevarán a cabo en las tres jornadas nocturnas con las que cuenta el torneo. Weil, por su lado, participará en la modalidad de 400 metros planos buscando revalidar el éxito que obtuvo hace tres años en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Martina Weil tras su triunfo en Santiago 2023 AGUSTIN MARCARIAN

Importante premio

Más allá de la ambición deportiva y de su preparación para el ciclo olímpico en Los Ángeles 2028, la representante del Team Chile también apuesta a conseguir el importante pozo monetario que entrega la organización.

Y es que entre los elementos más distintivos de esta nueva competencia mundial está la recompensa económica. En Hungría se contará con una bolsa de US$ 10 millones, con 150 mil de la divisa norteamericana para repartir a cada uno de los campeones.