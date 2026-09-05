Aún falta otra intervención: Emilio Shea es operado tras su grave lesión que amenaza su presencia en el Mundial de Rugby

Emilio Shea comenzó su proceso de recuperación luego de sufrir una grave lesión multiligamentaria a raíz de un tardío tackle del uruguayo Joaquín Myzska, que recibió una débil sanción. El chileno tuvo la primera de las dos operaciones que deberá realizarse.

El joven jugador nacional terminó con la rodilla derecha prácticamente pulverizada tras una fuerte entrada del charrúa. El plazo estimado de recuperación es de 12 meses, aunque en Chile Rugby esperan reducir las fechas, ya que el rugbista estaba en consideración para proyectarlo de cara al Mundial de Australia 2027.

Shea fue intervenido quirúrgicamente este viernes 4 de septiembre. Se trató de la primera operación que debe realizarse el pilar izquierdo. La planificación considera otra cirugía en seis semanas, en octubre próximo.

“Ayer viernes 4 de septiembre, nuestro Pilar izquierdo de Los Cóndores, Emilio Shea Duret fue operado con éxito. El plan quirúrgico considera 2 operaciones con 6 semanas de separación entre ellas, con buen pronóstico en miras a su campaña para Australia 2027″, informó Chile Rugby.

“Con esto, Emilio, su familia, el equipo y todos quienes conforman Chile Rugby, nos abocarnos 100% al trabajo de recuperación y apoyo de nuestro jugador. Muchas gracias a todos por el cariño y apoyo. Somos Chile y seguiremos luchando por siempre dejar la camiseta en un lugar más alto”, añadió la entidad.

La molestia por el castigo de Myzska

El propio Shea había realizado una emotiva declaración: “Han sido días raros. Una mezcla de emociones, tristeza, rabia, frustración. La verdad que fue una injusticia (…) Estoy convencido de que volveré más fuerte y llegaré a ese Mundial”, lanzó sobre el certamen que se disputará entre el 1 de octubre y el 13 de diciembre del próximo año.

En tanto, la grave lesión del pilar izquierdo nacional y la débil sanción de Myzska provocó la indignación en Chile Rugby. El uruguayo fue castigado con 13 partidos de inactividad, algo muy menor a lo que pedía la federación chilena: 52 encuentros.

Es por ello que la entidad nacional apelará, ya que considera excesivamente insuficiente el castigo en proporción a las consecuencias de la terrible y tardía entrada del hooker charrúa.