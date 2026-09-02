Las emotivas palabras del rugbista Emilio Shea tras su grave lesión: “Volveré más fuerte y llegaré a ese Mundial”

Tras conocerse las sanciones que aplicó el Comité Disciplinario de la Americas Rugby Championship, luego de la batalla campal que se produjo entre los equipos de Chile y Uruguay en Talcahuano, que terminó en la grave lesión de Emilio Shea, el seleccionado nacional realizó una emotiva declaración.

El pilar izquierdo lanzó un video donde comienza diciendo que “seguro muchos no me conocen, pero sé que varios han visto el vídeo mío de la lesión. Nada, quería mandarle un mensaje a todos”. Luego reveló sus emociones tras el crudo diagnóstico que recibió, una compleja lesión ligamentaria, e hizo una promesa para lo que viene.

“Han sido días raros. Una mezcla de emociones, tristeza, rabia, frustración. La verdad que fue una injusticia, pero ahora mismo no vengo a hablar de eso, vengo a agradecerle a amigos, familia y a todos los chilenos y chilenas que me han mandado mensajes. La verdad que nunca en mi vida me hayan escrito tanto”, expresó.

Enseguida, detalló que está “agradecido por todos los mensajes de fuerza, apoyo, y un ánimo” y confesó que “han significado mucho para mí y me han dado mucha fuerza para encarar lo que se me viene ahora. Eso, quiero que sepan que estoy muy agradecido y vamos con todo por esa recuperación”.

Es precisamente esa la gran duda, pues el plazo estimado para que vuelva a jugar es de al menos un año y la cita planetaria a la cual irá nuestro país se desarrollará en Australia, entre el 1 de octubre y el 13 de diciembre del próximo año. “Estoy convencido de que volveré más fuerte y llegaré a ese Mundial”, lanzó.

Las sanciones que se aplicaron tras el incidente

El Comité Disciplinario de la Americas Rugby Championship decidió castigar con 13 partidos de inactividad al uruguayo que lesionó a Shea, Joaquín Myska, cuando la federación chilena solicitaba 52 semanas.

“El jugador de Uruguay XV Joaquín Myzska fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi por tackle peligroso (Ley 9.13). El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay. Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual. El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera”, consigna la resolución, en su caso.

Por su parte, el capitán charrúa, Lucas Bianchi, recibió tres duelos de castigo, su par chileno, Clemente Saavedra se le aplicaron tres juegos y a Ignacio Dotti, dos. El equipo chileno tiene 24 horas para apelar a la resolución.

El momento de la lesión del seleccionado chileno: