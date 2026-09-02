Volatilidad: petróleo modera avances tras superar los US$ 96 luego de los nuevos ataques de EE.UU. a Irán

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

Los precios del petróleo operan con alta volatilidad este miércoles, en medio de la escalada de tensiones en Medio Oriente tras la nueva ronda de ataques de Estados Unidos contra Irán y las represalias que Teherán habría lanzado contra aliados regionales de Washington.

Los futuros del Brent, referente para Chile, para entrega en noviembre bajan 0,51% a US$ 94,19 por barril tras sobrepasar los US$ 96 en la madrugada, de acuerdo a Tradingview.

Paralelamente, el WTI de referencia para Estados Unidos muestra una baja de 0,71% hasta los US$ 89,62 por barril, pero en horas de la madrugada superó los US$ 92.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó en una publicación en X que los ataques responden a los recientes intentos de ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y contra personal militar estadounidense.

El lunes, un buque tanque fue impactado por tres proyectiles no identificados mientras transitaba por Ormuz, de acuerdo con un reporte de incidentes del centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que la ofensiva busque reabrir las negociaciones con Teherán. “No estoy tratando de forzar a Irán a sentarse en la mesa de negociación”, escribió en su red social Truth Social. “Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del Estrecho de Ormuz y con su economía colapsando totalmente”, agregó.

En respuesta a los últimos ataques estadounidenses, Irán habría atacado con drones y misiles a Kuwait, Jordania y Bahréin, según información de Al Jazeera, recogida por CNBC.

“Mientras más se prolongue la guerra con Irán, los precios del petróleo seguirán elevados y volátiles”, afirmó Edward Rosenberg, jefe de ETF de Strategy Shares.

“Las sanciones, las negociaciones estancadas y las señales contradictorias sobre si Irán quiere que la guerra termine están haciendo oscilar los precios día a día, no solo manteniéndolos altos”, agregó.

Julius Baer proyecta una caída a US$ 70 este año

Para Norbert Rücker, director de Economía e Investigación Next Generation de Julius Baer, la escalada militar volvió a empujar los precios, pero advirtió que el mercado físico no muestra la estrechez que sugiere esa cotización.

“El conflicto parece estancado en una fase en la que las disputas por el control del estrecho de Ormuz provocan hostilidades recurrentes, lo que alimenta la prima de riesgo incorporada en los precios del petróleo”, señaló el analista del banco suizo.

Rücker sostuvo que, más allá de ese ruido y de la incertidumbre, “el suministro de energía se mantiene sorprendentemente bien”, con reservas de petróleo en Asia, Europa y América del Norte que, según su lectura, son abundantes o muestran un déficit cada vez menor. A su juicio, ese comportamiento de los inventarios confirma que sigue saliendo una gran cantidad de crudo desde el Estrecho de Ormuz, una tendencia que debería mantenerse incluso después de que cesen las hostilidades actuales.

Con ese diagnóstico, la entidad mantiene su sesgo bajista para el crudo. “Nos mantenemos en nuestra perspectiva cautelosa y prevemos que los precios del petróleo bajen a los 70 este año y a los 60 el próximo”, afirmó Rücker.