Reforma al mercado de capitales incluirá un subsidio que incentiva el ahorro para el pie de un crédito hipotecario

Entre el lunes y martes de la próxima semana el gobierno ingresará al Congreso una reforma al mercado de capitales, que tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión, entre otras materias. Es el segundo gran proyecto de ley que tiene entre manos el Ministerio de Hacienda, tras haber despachado la ley de reconstrucción.

Lo cierto es que desde hace varios meses el Ejecutivo ha estado preparando este proyecto de ley. Si bien técnicamente se había decidido incorporar una serie de propuestas, lo que faltaba era que dichas ideas pasaran el filtro político, para ver si definitivamente continuarían en pie o podrían ser descartadas, dado que la idea que tiene el Ministerio de Hacienda es que esta iniciativa pueda ser aprobada rápidamente en el Congreso.

Justamente con ese objetivo, en los últimos días el gobierno ha estado socializando con los parlamentarios la iniciativa que tiene en mente. A partir de aquello, algunas medidas han pasado el test político, pero otras han sido descartadas por la misma razón, y además se han incorporado nuevas materias en lo más reciente.

En todo caso, las conversaciones con los parlamentarios continuarán en los próximos días, por lo que todo lo que hoy el gobierno tiene planeado incorporar en el proyecto de ley, igualmente podría variar de aquí a que efectivamente sea ingresado a la Cámara de Diputados.

De hecho, una materia que hasta hace pocos días estaba contemplada, pero que ahora se decidió eliminar, son ajustes a la Tasa Máxima Convencional (TMC), que es el cobro máximo permitido por la ley para operaciones de crédito. El principal objetivo era flexibilizarla para permitir que personas de menores ingresos pudieran acceder al crédito formal.

Sin embargo, luego de conversar este tema con los parlamentarios, esta semana el Ejecutivo definió no seguir adelante con él en la reforma al mercado de capitales, por la complejidad política con que se encontraron para sacar adelante algo de esa naturaleza. En sentido, si bien no habrá ajustes en la TMC de montos menores (créditos de personas), sí podría haber cambios para la TMC de altos montos, aquella que se fija para créditos destinados a grandes empresas, donde se buscará eliminar cualquier tope.

Ayuda para compra de viviendas

Al revés, una materia que en lo más reciente el gobierno ha decidido incorporar es un subsidio que incentive el ahorro que hacen las personas para el pie de un crédito hipotecario. Es algo así como la bonificación que entrega el Estado para la pensión cuando las personas tienen un Ahorro Previsional Voluntario (APV); pero en este caso destinado al ahorro para el pie en la compra de viviendas.

“La reforma del mercado de capitales va a tener como una de las metas principales permitir que la familia joven pueda volver a tener acceso a la vivienda, porque vamos a procurar que las condiciones de crédito puedan volver a hacer que la vivienda sea asequible”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado domingo en Felipe Podkast.

La idea que tiene pensado incorporar el gobierno es que, para incentivar el ahorro para la vivienda, el Estado subsidiaría una parte del pie a quienes hayan estado ahorrando con ese fin en cuentas mantenidas en instituciones financieras.

Algo de este tipo ya fue propuesto la semana pasada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), cuando planteó la idea de crear una cuenta de ahorro habitacional destinada exclusivamente a reunir el pie de una primera vivienda, nueva o usada, de hasta 4 mil UF, o a realizar mejoramientos significativos en la vivienda principal.

Al respecto, la CChC planteó que exista una exención del impuesto a la renta sobre los recursos de la cuenta (depósitos y rentabilidad) y una bonificación estatal sobre el monto aportado por la familia, con un máximo por beneficiario. Eso sí, propusieron un período mínimo de ahorro de tres años, un monto mínimo de aportes (anual o semestral), entre otros.

La idea de dar un subsidio al ahorrar para el pie de un hipotecario no es nueva. La entonces candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ya en 2025 había planteado algo de este tipo, en una propuesta que fue llamada “Pie cero”, y que proponía un subsidio a familias jóvenes de clase media para acceder a la primera vivienda sin la necesidad de ahorrar para el pie.

Son varias las medias que el gobierno tiene planeado incorporar en la reforma al mercado de capitales para abaratar los costos para acceder a viviendas. Otra de ellas contempla crear un fondo para la recompra de cartera hipotecaria para reducir la tasa de interés que tienen las personas en sus créditos. El ministro Quiroz dijo este martes que esta idea apunta a viviendas de hasta 6 mil UF, y que la administración quedará en manos de BancoEstado, para lo cual el Estado destinará un monto que será “lo suficiente para mover la aguja”, puntualizó.