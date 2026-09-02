Diputados oficialistas piden a Kast abordar con Milei decreto que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido”

Un grupo de diputados oficialistas llamó al gobierno argentino a dejar sin efecto formalmente el decreto de 2021 que califica al Estrecho de Magallanes como “espacio compartido” entre Argentina y Chile y, en ese marco, solicitó al Presidente José Antonio Kast abordar de manera urgente la derogación de la norma con su par transandino, Javier Milei, en su visita a La Moneda programada para este jueves.

Mediante un comunicado, los diputados republicanos Stephan Schubert, Álvaro Carter, Alejandro Riquelme y Catalina del Real, junto con la diputada del Partido Cristiano de Chile (PCC), Francesca Muñoz, recordaron que los tratados internacionales de 1881 y de 1984 ratifican la soberanía exclusiva de Chile sobre el paso marítimo, por lo que insistieron en la necesidad de que las autoridades argentinas deroguen el Decreto 457 del año 2021.

El diputado Stephan Schubert, presidente de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, dijo esperar que “a la brevedad que el gobierno de Argentina derogue un decreto que tiene un rango muy inferior a los tratados internacionales”.

En el mismo sentido, Álvaro Carter, titular de la comisión de Defensa, recalcó que “el decreto 457 de Argentina del año 2021 es un decreto que el presidente Milei aseguró que lo iba a derogar una vez estando en el gobierno. Tenemos que ir en la línea de pedir que se cumpla la palabra del presidente Milei”.

Por su parte, la diputada Catalina del Real señaló que el citado decreto transandino “habla de una falsedad, de que el Estrecho sería compartido”, por lo que, a su parecer, “debe ser revocado porque no se condice con todos los tratados internacionales (...) Por lo tanto, yo espero que este tema se trate y finalmente este decreto sea revocado”.

En la misma línea, el diputado Alejandro Riquelme sostuvo que “el Estado argentino no ha sido claro. Si los tratados están vigentes y dicen que el Estrecho de Magallanes es de soberanía chilena, ¿por qué no lo dicen expresamente? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer", destacó.

Finalmente, desde el PCC, la diputada Francesca Muñoz manifestó: “Yo sé y confío en que el Presidente José Antonio Kast va obviamente a ejercer toda la soberanía que el pueblo chileno le ha entregado para tocar este tema, para que una vez más se coloque el punto de que se derogue este decreto”.