Arrau valora condena a 18 acusados por ataque al Molino Grollmus y afirma que atentados incendiarios han caído 22% este año

Este martes, el Tribunal Oral de Cañete declaró culpables a 18 de los 19 imputados por el ataque incendiario que afectó en 2022 al Molino Grollmus -ubicado en la comuna de Contulmo, Región del Biobío-, por los delitos de incendio, homicidio frustrado, robo e infracción a la Ley de Armas.

El 29 de agosto de ese año, cerca de 30 personas vinculadas al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) quemaron el inmueble luego de una elaborada preparación. Según la investigación, ingresaron al lugar fuertemente armados y atacaron a tres personas en su interior: Carlos Grollmus (79), quien perdió una pierna; Cristián Cid, que quedó con un trauma ocular, y Helmuth Grollmus (85) que sufrió lesiones leves. En la ocasión, las llamas consumieron la estructura principal del molino, además de una casa patronal y diversos vehículos.

Y tras el fin del juicio que comenzó el 14 de julio pasado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el veredicto condenatorio contra los imputados, para los cuales la Fiscalía solicita penas que llegan al presidio perpetuo calificado.

Tras afirmar que se trató de un “ataque terrorista que duró horas, disparando, quemando, atormentando a los vecinos”, valoró que 18 de los 19 acusados fueran hallados culpables por el tribunal, cuya sentencia se conocerá en algunos días.

“Esto es lo que pasa cuando el Estado, Ministerio Público, policías, se ponen a trabajar con un objetivo común. Y es así como este año vamos con un 22% menos de ataques incendiarios” , sostuvo la autoridad.

Arrau concluyó señalando que “la misión y el compromiso del gobierno es seguir avanzando en dar tranquilidad y generar las condiciones para el desarrollo de la Macrozona Sur”.