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    Política

    Socialismo Democrático reactiva coordinación para no perder su identidad dentro de la oposición a Kast

    La semana pasada, representantes del Partido Socialista, Partido Por la Democracia y el Partido Liberal se reunieron en una reservada cita para activar una nueva instancia, distinta a la que comparten las tres tiendas con el Partido Comunista y el Frente Amplio.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Hasta el Hotel Fundador de Santiago llegaron los integrantes de la cúpula del Partido Socialista, el Partido Por la Democracia y el Partido Liberal el pasado 24 de agosto.

    La cita fue promovida por el timonel de esta última colectividad, Juan Carlos Urzúa, con la finalidad de reactivar la coordinación y potenciar el conglomerado político bajo el cual se han asociado estos últimos años las tres tiendas: el Socialismo Democrático.

    Hasta ahora la oposición ha hecho un esfuerzo por mostrar unidad con sus socios del Frente Amplio y el Partido Comunista.

    Las figuras que participaron del almuerzo fueron la senadora y timonel, Paulina Vodanovic, y Andrés Santander, por el PS; el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, junto al representante del centro de estudios de la colectividad, Víctor Barrueto, y los liberales Juan Carlos Urzúa, el senador Vlado Mirosevic y la excabeza del PL, Patricio Morales.

    La apuesta es sostener encuentros periódicos y ya invitaron al presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, a la siguiente cita.

    La idea principal es tener una coordinación más fina dentro del Socialismo Democrático y defender la identidad del sector. Entre estas tiendas se han promovido varios esfuerzos en esta dirección. Por ejemplo, en junio de 2024 se programó un cónclave que, además de las tres colectividades, incluyó al Partido Radical, que encabezó Leonardo Cubillos.

    Sin ir más lejos, a fines de enero de este año nuevamente se organizó un cónclave que excluyó a comunistas y frenteamplistas, en uno de los momentos de mayor tensión dentro del sector, luego de que resurgieran recriminaciones cruzadas por la ley Naín-Retamal.

    Hoy el contexto político es distinto. Los timoneles y secretarios generales de la oposición se reúnen todas las semanas para coordinar sus ofensivas contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En esa línea, dentro del Socialismo Democrático buscan despejar dudas sobre cuál es el rol y el tono que deben impulsar ellos, dentro de esta coordinación habitual.

    Más sobre:Socialismo DemocráticoSDPartido SocialistaPartido Por la DemocraciaPartido Liberal

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