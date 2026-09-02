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    Perú: Gobierno de Keiko Fujimori rompe relaciones diplomáticas con Irán

    Lima fundamentó la decisión en la represión interna del régimen, las restricciones en el estrecho de Ormuz y las trabas a las inspecciones nucleares. Los vínculos consulares se mantendrán.

    Por 
    Luis Cerda
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Foto: @presidenciaperu en X.

    El gobierno de Keiko Fujimori anunció la ruptura de relaciones diplomáticas de Perú con Irán, argumentando el deterioro de la democracia en ese país, las restricciones a la navegación por el estrecho de Ormuz y la obstrucción a las inspecciones internacionales de sus instalaciones nucleares.

    La decisión fue informada por la Cancillería peruana, que sostuvo que Lima ha observado con “creciente consternación” la situación interna iraní, particularmente por la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas y la persecución de opositores políticos.

    “En consecuencia, con base en su histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia, el Gobierno de la República del Perú ha tomado la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Entre los argumentos para adoptar la medida, el gobierno de Fujimori también apuntó a las restricciones impuestas por el régimen iraní y la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de este año.

    Según la Cancillería, estas medidas contravienen principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por los estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional, además de tener repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro.

    Asimismo, Perú acusó a Irán de incitar “a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente” y cuestionó su actuación frente al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

    En particular, sostuvo que Teherán ha negado en distintas ocasiones el acceso de inspectores del organismo a instalaciones nucleares, “dificultando la verificación necesaria para evitar la producción de armas nucleares”.

    Mantendrá las relaciones consulares

    Pese a la ruptura diplomática, Lima aclaró que mantendrá las relaciones consulares con Irán para resguardar a los ciudadanos e intereses de ambos países. La decisión fue comunicada a Teherán mediante la embajada iraní en Ecuador, que actúa como misión concurrente ante Perú.

    La medida se produce días después de que Chile cerrara su embajada en Irán, aunque Santiago precisó que ello no implicaba romper relaciones diplomáticas. La Cancillería chilena atribuyó la decisión a razones operativas y de seguridad ante la situación en Medio Oriente.

    Más sobre:PerúIrán

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