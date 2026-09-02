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    “De Chile al sur de Londres; ahora es cuando empieza”: Darío Osorio se presenta en las redes sociales de Crystal Palace

    El chileno de 22 años fue oficializado esta tarde en el club de la Premier League.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Crystal Palace en X.

    Ya es oficial: Darío Osorio es jugador del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra. La noticia la confirmó este martes el club a través de sus redes sociales, en las que presentó al chileno de 22 años.

    Durante esta jornada cerraba el libro de pases en Europa, por lo que muchos elencos se jugaron sus últimas cartas para fichar futbolistas. Fue así como The Eagles incorporaron a tres futbolistas. Primero presentaron en sus redes a Ben Chilwell, luego a Quinten Timber y, por último, a Darío Osorio.

    El elenco londinense lo hizo primero con un video, en el que se ve a Osorio con la camiseta de su nuevo equipo y diciendo un mensaje: “Un nuevo capítulo comienza. De Chile al sur de Londres. Una nueva camiseta. Un nuevo desafío. Un nuevo hogar. Ahora es cuando empieza. Vamos allá”.

    Luego, Crystal Palace subió una foto del chileno con un texto de bienvenida: “Otro ha aterrizado. Nos complace anunciar la incorporación de Darío Osorio, procedente del FC Midtjylland danés en calidad de cedido por una temporada, con opción de compra”, cerraron.

    La noticia con el fichaje de Osorio en la Premier League había comenzado a circular esta mañana en portales ingleses.

    En Midtjylland ya sabían que la partida del formado en Universidad de Chile era cosa de tiempo, pero querían venderlo a un precio adecuado. Así lo hizo saber su presidente hace unos días. “Hemos dicho que no a varias ofertas sobre los dos jugadores Franculino Djú y Darío Osorio. Lo hemos hecho porque el precio no ha sido el correcto”, aseguró Lobos Claus Steinlein en entrevista con el diario local Bold.

    Más sobre:FútbolDarío OsorioCrystal PalacePremier League

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