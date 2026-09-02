Hacienda anticipa que recortará proyección de PIB 2026, tras fuerte caída del Imacec de julio

Luego del mal registro que tuvo el Imacec de julio (de -1,5%), el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que en el próximo Informe de Finanzas Públicas (IFP) que se publicará en octubre se ajustará a la baja la proyección de crecimiento para este año que hoy se ubica en 1,8%.

“Desde luego que, en la proyección de crecimiento para el año completo, hay que tomar en cuenta este número (de julio), y hay que ajustarla, el próximo informe de finanzas públicas va a tomar en cuenta aquello. Ahora, lo que no ha cambiado en absoluto es nuestra perspectiva de lo que viene hacia adelante. Nosotros lo que estamos viendo son puras noticias positivas hacia adelante”, sostuvo.

Sobre si la caída en el Imacec pone presión al proyecto de ley de Presupuesto para el 2027 Quiroz dijo que “como nuestras perspectivas de crecimiento futuro no han cambiado, no nos pone presión”.

Las críticas de Marcel

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, analizó el Imacec, el cual lo calificó como “muy negativo, negativo en todas las líneas”. Explicó que fue un dato malo “en la comparación anual como en la mensual y desestacionalizada, después de un segundo trimestre que acordémonos que estuvo por debajo también de las expectativas”, dijo en entrevista con radio Infinita.

Para el economista “normalmente, uno espera un poquito a ver cómo evoluciona la cifra; la verdad es que junio no fue espectacular, se comparaba con un junio pasado relativamente bajo, y por lo tanto era muy esperable que hubiera una cifra positiva”, dijo.

El también expresidente del Banco Central comentó que “el ministro (Quiroz) va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo”, comentó.

En esa línea, al ser consultado sobre si el ministro Quiroz se adelantó al decir que junio fue un mes de inflexión para la economía, Marcel comentó que “yo creo que se sobreinterpretó un dato que tampoco era tan espectacular. Pero bueno, estos son gajes del oficio”.

La respuesta de Quiroz no se hizo esperar y sostuvo que “no es bueno mirar la cifra que ocurrió con un microscopio, sino que mejor miramos las cosas con telescopio. Y cuando uno la mira con telescopio, lo que ve es que venimos de un periodo muy largo, de muchos años, no quiero individualizar en algo pocos, sino que son muchos, con un estancamiento económico”.

En esa línea dijo que “estamos viendo esas consecuencias. Lo que ocurrió solo nos reafirma la importancia y la relevancia de las cosas que estamos haciendo. Los cambios que hicimos en materia tributaria, en términos de certeza, en términos de atraer inversiones nos anima hacia adelante”.

Descartó que se hubiera adelantado al afirmar que el Imacec de junio había sido un punto de inflexión señalando que “no nos adelantamos, porque fue inflexión. Todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza”.