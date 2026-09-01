Minera australiana Cobre adquiere la participación mayoritaria en Sierra Atacama

La minera australiana Cobre Limited anunció este martes la adquisición del 62,86% del proyecto Sierra Atacama en la Región de Antofagasta , a través de su filial Sierra Cobre SpA.

Esta transacción representa una modificación respecto al primer acuerdo, que originalmente contemplaba la adquisición del 51% del proyecto para finales de 2027. Eso sí, Cobre Limited comentó que existía la posibilidad de adquirir incluso “el 100% del proyecto a lo largo del tiempo”.

La operación representa un aumento de capital por US$ 12 millones en la sociedad Sierra Atacama SpA, y la opción de control debe ejercerse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. La opción final ofrece una vía para que Cobre Chile consolide sus participaciones de propiedad en las sociedades del proyecto.

Martin Holland, presidente ejecutivo de Cobre Limited comentó que “asegurar la propiedad mayoritaria de la mina de clase mundial, Sierra Atacama, sitúa a Cobre en el centro de una de las oportunidades del mineral a largo plazo más atractivas a nivel global. Hoy comienza una nueva etapa para la operación, donde queremos enfocarnos en el futuro, incorporar todo nuestro conocimiento y consolidar este proyecto junto con proveedores y trabajadores como uno de los de mayor proyección en Chile”.

“Cobre Limited está entrando en una nueva fase: la transición de un productor emergente de cobre a una empresa minera consolidada y enfocada en el crecimiento. Para nuestros accionistas, éste es un momento crucial y consideramos que tiene el potencial de generar un valor significativo a largo plazo”, agregó Holland.