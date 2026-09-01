DC y PC comprometen firmas para interpelación a Pérez Mackenna y cuestionan manejo del gobierno en política exterior

La oposición comenzó a tomar posiciones frente a la anunciada interpelación al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, impulsada por el diputado socialista Nelson Venegas, la que necesita al menos 52 firmas para concretarse.

Al respecto, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, confirmó que los parlamentarios de su partido estarán disponibles para entregar las rúbricas necesarias.

“Absolutamente, van a estar disponibles para esta interpelación. Es algo que también ya se nos había comentado”, afirmó Ortiz al ser consultado por 24 Horas en torno al respaldo de la bancada DC.

El timonel de la Falange explicó que la decisión responde, entre otros aspectos, a los cuestionamientos que existen sobre la conducción de la política exterior del gobierno.

“En el manejo que ha tenido respecto a la política internacional de nuestro país, por ejemplo, también lo referente a lo que ha ocurrido con Argentina en el último tiempo y por otras materias también que son propias de esta interpelación”, señaló.

Ortiz vinculó directamente el respaldo de la DC con las recientes tensiones diplomáticas entre Chile y el país trasandino, particularmente a raíz de las declaraciones de autoridades argentinas sobre el Estrecho de Magallanes. En ese contexto, sostuvo que el gobierno de Kast ha mostrado “debilidades” en la defensa de la soberanía nacional.

“Nosotros creemos que este gobierno ha estado débil en defender la soberanía de nuestro país”, afirmó.

También agregó que la cercanía política entre Kast y el presidente argentino, Javier Milei, no debiera condicionar la posición de Chile en materias de Estado.

“Más allá de la cercanía política y de pensamiento e ideología que puede tener con el presidente Milei, el presidente Kast, ante todo, él es presidente de todos los chilenos y chilenas”, sostuvo.

PC vincula la ofensiva con un acuerdo opositor

Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano confirmó igualmente la disposición de su colectividad a respaldar la interpelación, precisando que la iniciativa forma parte de un diseño acordado previamente entre las distintas bancadas opositoras.

“Esto es parte de un diseño que es del conjunto de la oposición. Nosotros nos habíamos puesto de acuerdo con iniciar una serie de interpelaciones”, afirmó tras ser consultada por el canal estatal.

Según detalló, la decisión responde a lo que la oposición considera una falta de respuestas del Ejecutivo frente a las sesiones especiales convocadas en la Cámara de Diputados.

“Esto porque el gobierno no responde gran parte de nuestras preguntas en las sesiones especiales que nosotros hemos convocado en la Cámara”, declaró.

La diputada agregó que las interpelaciones buscan establecer una instancia formal para que los ministros deban responder ante el Congreso.

“Tal como en algún momento lo dijo el Presidente de la República, quien nada hace, nada teme, y creemos que es importante que si los ministros de Estado no quieren dar cuenta a esta Cámara respecto a sesiones especiales que ya hemos convocado, en las interpelaciones tendrán que responder”, zanjó.

3 JUNIO 2026 DIPUTADA DANIELA SERRANO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Cuestionamientos a la gestión de la Cancillería

La ofensiva contra Pérez Mackenna había sido anunciada horas antes por Venegas luego de una controversia en torno al acceso de los parlamentarios a información relacionada con materias de política exterior.

El diputado socialista sostuvo que había intentado abordar estos asuntos en la comisión respectiva, pero cuestionó que se solicitara que determinadas discusiones se desarrollaran a puertas cerradas y bajo reserva.

Entre las materias que el parlamentario pretende abordar se encuentran la relación de Chile con Estados Unidos, los vínculos con Argentina, la situación del Estrecho de Magallanes, las actuaciones del embajador estadounidense en Chile y las relaciones económicas con Washington, particularmente en materia arancelaria.

“Son cuestiones que deben ser debatidas de cara al país. Esa es la gracia de la democracia”, sentenció Venegas.