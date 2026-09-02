Radiografía a Kast en el Foro Madrid: críticas a Bachelet y Boric, alusiones a Milei y Bukele y llamados a un “cambio radical”

“Esto comenzó cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, Michelle Bachelet. Fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal”.

Corría el año 2024 y el ahora Presidente José Antonio Kast llegó por primera vez al Foro Madrid, la cumbre internacional conservadora -de la cual el Mandatario es uno de sus fundadores- y que llegará este jueves a Santiago en el marco de su quinta edición donde -precisamente- Kast entregará el discurso de apertura, lo que ha desatado críticas en los partidos del oficialismo.

Su primera intervención la hizo con duras críticas a la expresidenta Michelle Bachelet y también al entonces mandatario, Gabriel Boric.

“Hoy nos gobierna un Presidente que construyó su carrera política desafiando lo que representaba la expresidenta Bachelet. Y que hoy por conveniencia política se muestra como su seguidor más entusiasmado. Y, al igual que ella, también es responsable del debilitamiento institucional”, apuntó en el encuentro realizado en Buenos Aires. Esto, en medio de los rumores por una futura candidatura presidencial de Bachelet.

En esa línea, aseguró que fue durante su gobierno “en que comenzaron los atentados a la libertad individual, la restricción a las libertades fundamentales. Fue en su gobierno que se iniciaron las reformas económicas y educacionales que han limitado el desarrollo y crecimiento de nuestra patria”.

Sus dichos despertaron críticas transversales, no solo por el tono del discurso, sino que también por hacerlo en una plataforma internacional.

En este contexto, en el oficialismo miran con atención el discurso que entregará Kast este jueves. “Júzguenme por lo que ocurra en ese acto, por lo que yo diga en ese acto, pero tener un juicio anterior a lo que vaya a ocurrir ahí creo que es equivocado”, dijo Kast este lunes -en radio Cooperativa- respecto a las críticas por su participación.

Lo cierto es que por ese entonces no era raro que Kast entregara ese tipo de alocuciones. Sin ir más lejos, ese mismo año en un foro organizado por Vox -el partido de ultraderecha español- calificó a Boric como un “travesti político”, lo que también le significó críticas tanto en la derecha como en la izquierda.

En el Foro Madrid, en tanto, ha mantenido un tono similar. En las dos ocasiones en las que ha participado -en las ediciones de 2024 y 2025- ha aprovechado la instancia para realizar discursos más ideológicos, con críticas directas a la izquierda, alusiones directas a líderes de ultraderecha como los presidentes Javier Milei (Argentina) y Nayib Bukele (El Salvador) y en defensa de valores más tradicionales como la familia y la libertad.

“La derrota de la izquierda y nuestra victoria es inminente, cuando tenemos ejemplos concretos del buen trabajo en el gobierno. Y así lo ha demostrado Javier Milei, que pese a tener todo en contra y todos los pronósticos, nadie auguraba un buen resultado para las ideas de la libertad en Argentina”, dijo -por ejemplo- en el encuentro en Buenos Aires.

Y cuestionó que “la izquierda busca estatizar todos los bienes y servicios públicos, promueve la regulación de los medios, atacan la familia que saben que es ahí donde se inculcan los valores básicos para formar una sociedad libre, se rebelan contra la participación electoral de todos los ciudadanos o derechamente, como en Venezuela, robándose las elecciones. No creen en la democracia”.

En esa línea, destacó el fortalecimiento de la derecha más conservadora en la región: “Frente al caos, la restricción de libertades y el empobrecimiento de Chile, millones de chilenos este y el próximo año, apoyarán con fuerza las alternativas políticas que promuevan el orden, la libertad y el progreso económico”.

Respecto a Bukele, aplaudió el modelo de seguridad que instauró en El Salvador y aseguró que “si se presentara a una elección popular en muchas de nuestras naciones, ganaría”.

El año pasado, en el encuentro realizado en Paraguay, en tanto, ya como candidato presidencial, mantuvo un tono similar. En esa cumbre, si bien no entregó un discurso, sí participó de un panel sobre la actualidad en la región.

Allí, reiteró sus críticas contra la izquierda y aseguró que eran una amenaza para el continente latinoamericano.

“No es una amenaza abstracta. Es una amenaza real, concreta y organizada, que tiene rostro, nombre y estrategia: la izquierda radical, populista y autoritaria, que gobierna hoy en demasiados países de nuestra región”, apuntó.

Y añadió: “Nos amenazan con protestas, con caos, con campañas de desprestigio, con persecuciones judiciales”.

En esa línea, hizo un llamado a un “cambio radical” y recalcó la necesidad de imponerse en las elecciones: “No basta con indignarse. No basta con denunciar. Hay que construir, ganar elecciones, formar gobiernos, generar alianzas, fortalecer vínculos y defender nuestras naciones con el mismo coraje con que la izquierda pretende destruirlas”.

Al mismo tiempo, planteó algunas “tareas ineludibles” para recuperar la región. Entre ellas, la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y la reactivación económica, los principales ejes de su gobierno.