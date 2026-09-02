Casi el 60% de las empresas Ipsa subieron sus ganancias en el primer semestre

La temporada de estrega de resultados finalizará el próximo 13 de septiembre, pero ya 29 de las 30 empresas que componían el Ipsa al primer semestre -el 1 de septiembre ingresó Pampa Investments como la número 31- han entregado sus reportes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con excepción de Quiñenco.

En su conjunto, las ganancias crecieron 12,8% hasta los US$7.500 millones, en tanto los ingresos se expandieron 12% para totalizar US$77.804,2 millones.

Las 29 compañías sumaron efectivo y equivalente al efectivo por US$17.275,6 millones, una subida de 21,21%, pero de dicha cifra un 19,5% corresponde a los US$3.376,8 millones de SQM.

En el total, fueron 17 las empresas que anotaron un alza en sus ganancias, equivalente a un 58,6%. Por contrapartida, 12 empresas – un 41,4%- empeoraron sus última línea, de las cuales 10 registraron una baja en sus utilidades, una que pasó de ganancia a pérdidas (Vapores), y CAP, que profundizó sus pérdidas, las que se elevaron levemente desde -US$55,9 millones a -US$56,9 millones.

Las mayores ganancias acumuladas las registró SQM con US$ 1.024,7 millones, un alza de 353,5% respecto de igual periodo del ejercicio previo. Además es la empresa que anotó la mayor subida en su última línea. Sus ingresos crecieron 103,4% a US$4.228,5 millones. De dicha cifra, la porción más relevante fueron las ventas por litio que llegaron a US$2.964,8 millones, lo que significa una subida de un 213%. En volúmenes de litio producido se registró un alza de 42%.

La segunda empresa con las mayores ganancias fue Banco de Chile con US$714,8 millones, es decir una subida de 4%, mientras que Empresas Copec vio avanzar sus beneficios un 63%, hasta los US$711.9 millones, siendo además la segunda empresa con el mayor salto porcentual.

En su análisis razonado, la firma controlada por la familia Angelini señaló que la subida se debió a “una mejora en el sector energía, lo que fue parcialmente compensado por menores resultados operacionales en el sector forestal”.

En cuarto y quinto lugar se ubicaron Santander con un alza de 19,2% en sus beneficios hasta los US$711,1 millones, seguido por Latam Airlines con US$701,2 millones, lo que implicó un alza de 17,5%.

ILC, por su parte, reportó la tercer mayor alza en sus beneficios, los que totalizaron US$178,9 millones.

Marcelo Catalán, jefe de Equity Research de BCI Estudios, destaca los resultados de SQM y Copec que mostraron cifras “un poco por sobre” el consenso del mercado. En el caso de la primera, apunta que “es una reafirmación de un escenario muy favorable por el precio del litio”, mientras que, la segunda, “mostró un buen desempeño, especialmente en el negocio de combustible, y también algo de resiliencia en el negocio forestal”.

En el lado positivo, Catalán también destacó a los bancos, pues “han mostrado un muy sólido resultado durante el segundo trimestre, con una favorable recuperación de colocación, acompañado también de eficiencias operacionales y efectos favorables de mayor inflación en el margen de intereses”.

Las que empeoran

La mayor caída en la última línea fue SMU con una merma de 91,1% hasta los US$1,9 millones, seguida por Cencosud con una variación -79,6%, sumando beneficios por US$43,1 millones. En tanto, CMPC logró utilidades por US$33,4 millones, lo que implicó una baja de 74,4%.

Marcelo Gálvez, gerente general de la firma - ligada a la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera- señaló al momento de dar a conocer los resultados que “enfrentados a un contexto macroeconómico de bajo crecimiento en el consumo y alto desempleo, mantuvimos el foco en la generación de valor para nuestros clientes, implementando campañas promocionales diseñadas para maximizar su presupuesto familiar”.

En el caso de Cencosud, para el segundo trimestre reportó pérdidas por US$39,5 millones, lo que la empresa atribuyó a costos asociados a deuda reajustada por inflación (deuda en UF) y el efecto de los movimientos cambiarios. A esto se sumó que el segundo cuarto incorporó US$18,9 millones en gastos extraordinarios vinculados a programas de productividad.

Por el lado de las sorpresas negativas, Catalán menciona que el ebitda de CAP creció 5%, pero “hay una diferencia de cerca del 15% respecto a nuestra estimación”. En tanto, Salfacorp tuvo “un desempeño bajo lo esperado, pero esperamos una recuperación hacia el próximo trimestre”.

En concreto, Cap reportó un alza de 1,57% en sus ingresos del segundo trimestre, pero sus pérdidas llegaron a US$43,4 millones, levemente por sobre los US$42,7 millones del ejercicio previo. En tanto, Salfacorp informó una caída de 3,47% en sus ingresos del trimestre y una baja de 55,16% en la última línea del periodo.

En el caso de las compañías de energía, Catalán indicó que “si bien los resultados fueron más bajos de lo esperado, creemos que lo más probable es que el efecto de la producción en los costos variables promedio para el tercer trimestre, con una mejor hidrología por el fenómeno del niño. Enel Chile, ECL, Colbún pueden tener mejores resultados durante el tercer cuarto”.