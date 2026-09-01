María Becerra regresa a Chile con show en Movistar Arena

La cantante argentina María Becerra anunció oficialmente su regreso a Chile como parte de su “QUIMERA TOUR 360°”, la gira con la que lleva a distintos escenarios de Latinoamérica el universo de su tercer álbum de estudio.

La artista se presentará el próximo martes 1 de diciembre 2027 en el Movistar Arena, en un show que marcará su regreso a Santiago tras su última presentación que fue en el mes de octubre de 2024 y anteriormente, en febrero de ese mismo año en el Festival de Viña del Mar.

“QUIMERA”, es el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento, y propone un recorrido por las distintas facetas de Maria a través de cuatro alter egos, cada uno con su propio universo sonoro, visual y emocional.

Un concepto que trascendió el álbum para convertirse también en una experiencia en vivo y que tuvo su gran presentación en el Estadio River Plate, en Buenos Aires, donde la cantante hizo historia con dos shows 360° completamente agotados.

El espectáculo despliega las distintas identidades y momentos del álbum a través de una puesta en escena que combina música, teatro y un gran concepto audiovisual. En esta etapa, las canciones conviven con los grandes éxitos que marcaron la carrera de la figura argentina, conectando su presente artístico con el recorrido que la consolidó como una de las representantes de la música argentina más destacadas de la escena internacional.

El formato 360° será también uno de los protagonistas de esta nueva etapa del tour, con una experiencia pensada para vivir el show desde todos los ángulos y acercar aún más a la artista con el público.

La presentación en el Arena de Santiago, forma parte de una nueva etapa del “QUIMERA TOUR”, luego de su reciente gira por España y mientras María continúa recorriendo distintos puntos de Latinoamérica.

Respecto a las entradas, la preventa para clientes de Cta Corriente digital BancoEstado con 20% de descuento se iniciará el lunes 7 de septiembre a las 12:00. En tanto, la venta general parte el miércoles 9 de septiembre o hasta agotar el stock de la preventa.