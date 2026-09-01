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    En Inglaterra aseguran que Crystal Palace fichará a Darío Osorio

    El puntero no llegó a la práctica matutina del Midtjylland, mientras el club negocia su futuro en este momento. Medios daneses afirman que los dirigentes mantienen conversaciones con el equipo del sur de Londres.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Darío Osorio está en la puerta de salida de Midtjylland. Foto: @fcmidtjylland.

    Midtjylland está a la espera. A solo horas del cierre del libro de pases en las principales competiciones europeas, el futuro de Darío Osorio todavía no tiene certezas, pese al interés que ha despertado.

    Más allá de que aún no se ha confirmado de manera oficial, en Inglaterra aseguran que Crystal Palace está a detalles de cerrar el traspaso del chileno. Según Daily Mail, la operación involucraría el pago de US$ 36 millones por quedarse por el jugador de 22 años. El equipo del sur de Londres milita en la Premier League y disputará la Europa League. Es el actual campeón de la Conference League tras vencer al Rayo Vallecano, por 1-0, en el duelo jugado en el RedBull Arena, en Leipzig, Alemania.

    El traspaso del chileno ha sufrido varios episodios. “Hemos dicho que no a varias ofertas sobre los dos jugadores Franculino Djú y Darío Osorio. Lo hemos hecho porque el precio no ha sido el correcto”, aseguró hace algunos días el presidente de los Lobos Claus Steinlein en entrevista con el diario local Bold.

    Asimismo, confirmó que “primero, los grandes clubes están de compras, luego gotea hacia abajo en el sistema de fútbol, osea, al resto de nosotros. Si vendemos Franculino y Osorio, está claro que tenemos que reemplazarlos. Debemos construir sobre nuestro equipo. Estoy convencido de que partirán este mes. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el nuestro club cuando se cierre el libro de pases. Está claro que cuando vendamos a nuestros mejores jugadores, también tendremos que reemplazar a los que hemos perdido”.

    Han pasado tres años de la llegada del chileno a la península de Escandinavia. Días antes de que cerrara el libro de pases en el Viejo Continente, a finales de agosto de 2023, el elenco de Jutlandia Central decidió abonar 5,3 millones de dólares por el ciento por ciento de los derechos federativos y el 90% de los derechos económicos del jugador a la Universidad de Chile.

    Ahora, los europeos esperan al menos 23 millones de dólares por el pase del chileno, cifra de la cual los azules recibirán una cifra notable. Sin embargo, ese alto valor es lo que de alguna manera ha entorpecido eventuales negociaciones.



    Más sobre:FútbolMidtjyllandDarío OsorioLiverpoolUniversidad de Chile

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