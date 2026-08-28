Presidente del Midtjylland aborda las ofertas por Darío Osorio: “El precio no ha sido el correcto; es un jugador muy talentoso”

El futuro de Darío Osorio es incierto. Pese a que tiene contrato con el Midtjylland hasta el año 2030, su nombre ha sonado en varios clubes europeos y su transferencia parece inevitable. Varios equipos del primero orden del Viejo Continente, según la prensa del Viejo Continente, han consultado por sus servicios.

Su partida, sin embargo, no está sellada. ¿La razón? El presidente del club danés, Claus Steinlein reveló que ningún club ha puesto sobre la mesa los 20 millones de euros que busca amarrar la institución.

“Hemos dicho que no a varias ofertas sobre los dos jugadores. Lo hemos hecho porque el precio no ha sido el correcto”, aseguró el timonel de los Lobos en entrevista con Bold. Steinlein se refería al formado en la U y al bisauguineano Franculino Djú.

“Tenemos que conseguir el precio que hemos establecido para los jugadores, si vamos a venderlos. Porque estamos hablando de dos jugadores muy talentosos”, insistió la máxima autoridad de la institución donde juega el integrante de la Roja.

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La calma del ejecutivo contrasta con el poco tiempo que queda para el cierre del libro de pases europeos. La Bundesliga de Alemania no recibirá más traspasos desde la noche del lunes 31 de agosto y LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra, la Ligue 1 de Francia y la serie A de Italia mantendrán sus libros abiertos un día más, o sea, hasta el martes 1 de septiembre.

“Primero los grandes clubes están de compras, luego gotea hacia abajo en el sistema de fútbol, osea, al resto de nosotros”, explicó Steinlein e insistió en que “si vendemos Franculino y Osorio, está claro que tenemos que reemplazarlos. Debemos construir sobre nuestro equipo”.

De hecho; el técnico del Midtjylland, Mike Tullberg, está resignado a perder a ambos valores. “Estoy convencido de que partirán este mes. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores no estarán disponibles para el nuestro club cuando se cierre el libro de pases. Está claro que cuando vendamos a nuestros mejores jugadores, también tendremos que reemplazar a los que hemos perdido”.

Han pasado tres años de la llegada del chileno a la península de Escandinavia. Días antes de que cerrara el libro de pases en el Viejo Continente, a finales de agosto de 2023, el elenco de Jutlandia Central decidió abonar 5,3 millones de dólares por el ciento por ciento de los derechos federativos y el 90% de los derechos económicos del jugador a la Universidad de Chile.

Después de 117 partidos, en los que marcó 23 goles y entregó 18 asistencias en todas las competiciones, el cuadro europeo se ha puesto seriamente en el escenario de dejar partir a una de sus grandes figuras.

Ya en el pasado estuvo de concretarse una eventual venta. En 2024, por ejemplo, Liverpool ofreció cerca de 10 millones de dólares, cifra que resultó insuficiente para la directiva del club de rojo y negro que esperaba capitalizar aún más su inversión.

En ese entonces, el subdirector deportivo del club, Ove Pedersen, no descartó el interés, pero tampoco quiso dar pistas de una potencial operación: “usted comprenderá que no podemos comentar posibles ofertas por nuestros jugadores. No podemos adelantar nada. Sencillamente, no es esta la forma en que trabajamos”.

Universidad de Chile mira con atención lo que pasa con Osorio, pues -cabe recordar- aún es dueño del 10% de la carta del oriundo de Hijuelas. El acuerdo de ambos clubes, firmaron en agosto de 2023, fue que por 6 millones de dólares y el futbolista, al igual que Lucas Assadi, partió a sólo horas que se jugara el Superclásico de esa temporada.