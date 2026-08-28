Colliers sobre el mercado hotelero: “Vemos un periodo de consolidación”

El mercado hotelero aún no ha logrado recuperarse de la pandemia. Jaime Ugarte, el director ejecutivo de la consultora inmobiliaria Colliers desde hace cerca de 10 años, apunta a que si bien aún no ha vuelto a su auge después de la emergencia sanitaria, está en vías a hacerlo, y se está observando una nueva tendencia.

“La hotelería tuvo un tema no menor, que fue la pandemia. Hubo mucha especulación de que las oficinas iban a morir por el tema del teletrabajo. Pero en paralelo, lo que se estaba muriendo eran los hoteles porque por razones obvias la gente dejó de viajar”, recuerda Ugarte.

“En el último tiempo se han recuperado de forma importante en cuanto a ocupación. Hoy día yo diría ya nos estamos acercando bastante a ocupaciones que teníamos previos al 18 de octubre. En cuanto a precio también lo hemos ido recuperando”, detalló.

13/08/2026 - JAIME UGARTE. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Con el mercado ya recuperándose, Colliers apunta a que se viene “un periodo de consolidación. Efectivamente hay varios actores que se están comprando, están viendo con intención comprar cadenas hoteles. Ahí claramente hay una oportunidad”, afirma.

Esta tendencia se potencia con “el boom minero”, que ha potenciado el negocio hotelero en el norte, por lo que esta sería una de las zonas donde la consolidación podría empujarse. “Vemos que hay un movimiento, es decir, nosotros estamos justo ahora en un par de transacciones relevantes”, adelantó Ugarte.

El panorama en otros mercados

Respecto al mercado de oficinas, Ugarte declaró que fue unos de los segmentos que destacaron durante la primera mitad del año, con la recuperación sostenida de sectores consolidados de El Golf y Nueva Las Condes, con una migración marcada de las empresas al sector oriente. Esto ha generado que el valor de las oficinas esté subiendo en forma relevante.

“Los proyectos que hoy día se están realizando están muy bien aspectados. Es decir, por ejemplo, el MUT hoy día está prácticamente con cero vacancias. El Costanera Center también ha mejorado bastante la ocupación del último año”, ejemplifica Ugarte.

Actualmente ingresan en proyectos nuevos de oficinas apenas un tercio de la superficie promedio que ingresó entre el 2011 y 2020. Esto, más la lata demanda, provoca “una muy buena oportunidad para hacer proyectos de oficinas”, dijo el ejecutivo.

El mercado de renta residencial, en cambio, ha estado desafiado. “El multifamily tiene un problema no menor, que es súper sensible a la inflación. A diferencia de los contratos de oficinas, que son un poco más de largo plazo, los contratos multifamily son año a año. Entonces, cuando hubo periodos de inflación alta, fue muy difícil para los multifamily poder traspasar toda la alza de inflación a las personas. Claramente se vieron desafiados y tuvo que hacer un ajuste en los valores para poder contener la inflación alta”.

Hoy dicho mercado está saliendo de la mala situación, pero “existe todavía un descalce entre el valor de venta y el valor de arriendo. Cada vez se está ajustando más y creemos que ya es un mercado que se debería recuperar a fines de 2027″.

Las medidas para el mercado residencial

Ugarte destacó que en las últimas semanas ocurrieron tres hitos relevantes para el mercado inmobiliario: la aprobación de la megarreforma, la ampliación del subsidio a la tasa, y los cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Vivienda (Oguc).

“De hecho, nosotros, desde que el presidente firmó el decreto para que se fuera a la contrataría, ya hemos firmado terrenos por cerca de 10 millones de UF, promesas que están sujetas a que efectivamente esto ocurra. Vemos que efectivamente el valor del terreno como incidencia de la vivienda ha bajado cerca del 25%”, declaró.

En las semanas posteriores al envío de la Oguc, las promesas de compraventas se incrementaron con fuerza, y durante agosto se firmaron más de lo que Colliers registra en los últimos 12 meses.

El ejecutivo proyecta que una vez que los cambios de la Oguc ya se encuentren fuera de Contraloría, esta tendencia sólo se afirme más. Apunta que a esta medida ha significa una disminución de costos y capital para las empresas, por lo que prevé que más actores entrarían a competir al mercado.

Respecto a los efectos de las medidas en los precios de las viviendas, la consultora estima que permitiría que el valor de las viviendas podría bajar entre 6% y 7%. La exención del IVA por 12 meses contenida en la megarreforma podría significar una caída de entre 5% y 7%.

Ugarte destacó que las medidas apuntan tanto a rebajar los precios ahora (IVA), como a futuro (Oguc). Además, se suma el empuje a la demanda del subsidio a la tasa. “Si se implementan bien estas tres medidas, yo creo que de aquí a un año deberíamos estar saliendo de la crisis del mercado inmobiliario”, afirmó el ejecutivo.

PriceSmart y tendencias del retail

Colliers asesoró a PriceSmart en la búsqueda de su primer local en Chile, el cual se instalará en Mallplaza Los Dominicos. “No tengo duda de que PriceSmart va a llamar la atención y va a ser un éxito en este lugar”, afirma Ugarte.

PriceSmart arriba al Mallplaza Los Dominicos

El ejecutivo adelantó que en la multinacional “están evaluando tener ojalá la mayor cantidad posible. Chile para ellos es un lugar en el que se quieren quedar. Ellos son encargados de comunicarles pero van a ver novedades luego”.

La llegada de actores como PriceSmart en el formato de membresía, más las apuestas de distintas cadenas por el hard discount revelan un cambio en las tendencias del segmento. “El mercado del retail está cambiando. Tanto actores locales como Cencosud y SMU con su formato de hard discount están haciendo una apuesta importante en un mercado de mayor eficiencia”.

Respecto a las oportunidades del hard discount en Chile, Colliers apuntó a que tiene una demanda que aún no está saciada pero “estamos en vía de que se atienda bien. Todavía tiene mucho espacio para crecer. Nuestra apuesta es que el crecimiento de ventas venga de este formato”.