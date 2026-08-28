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    Política

    Senador Araya (PPD) defiende cita con Alvarado y llama a la centroizquierda a aprobar proyectos “urgentes” en seguridad

    En paralelo, el presidente del PPD, Raúl Soto, calificó como desafortunadas las palabras del senador y relevó que la autonomía parlamentaria debe enmarcarse en un proyecto con "líneas rojas" que deben ser respetadas. "Acá la postura del PPD respecto de la reforma de seguridad la fija el presidente del partido", destacó.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    PEDRO ARAYA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador del PPD y presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, abordó esta tarde las críticas emanadas desde su partido luego de que, tras sostener una reunión en La Moneda con el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, para discutir la reforma de seguridad, el parlamentario afirmara estar “dispuesto a cruzar la vereda” en la materia.

    Y aunque aclaró luego que no es partidario de un nuevo estado de excepción, la polémica frase revivió en la colectividad los fantasmas por el acuerdo alcanzado por senadores PPD con el gobierno de José Antonio Kast por la invariabilidad tributaria en la megarreforma e, incluso, llevó al presidente del partido, el diputado Raúl Soto, a pedirle a Araya una aclaración pública de sus dichos.

    Más aún, esta tarde el propio diputado Soto, en declaraciones a CNN Chile, calificó como “una frase desafortunada” las palabras del senador. “Cruzar la vereda en política es fácil. Lo que es difícil y, a veces, imposible es retornar, es regresar al lugar de origen, al domicilio y al espacio político del que uno, en un determinado momento, forma parte”, sostuvo.

    Tras esto, indicó que el miércoles le transmitió a Araya el “malestar acumulado” en las filas del PPD por su actuar y le pidió una aclaración pública, tras lo cual el senador realizó una publicación aclaratoria en su cuenta de X, lo que Soto agradeció.

    Sin embargo, sostuvo que, aunque es importante que exista autonomía parlamentaria, el actuar de los militantes “tiene que enmarcarse dentro de un proyecto político que es común, con márgenes, con límites claros, con líneas rojas que deben ser respetadas. Acá la postura del PPD respecto de la reforma de seguridad la fija el presidente del partido en conjunto con la mesa y no un parlamentario en particular”, subrayó.

    La defensa de Araya

    Y esta misma jornada, en entrevista con 24H, el senador Pedro Araya defendió tanto la cita con el biministro Alvarado como sus palabras posteriores a la cita.

    “El llamado era a cruzar la vereda cuando hubieran buenas ideas que, vinieran de donde vinieran, de la izquierda, de la derecha, en materia de seguridad, teníamos que estar dispuestos a apoyarlas para transmitir una señal clara al crimen organizado de que en los temas de seguridad pública los parlamentarios, independientes de la posición política, estamos disponibles a apoyar propuestas sensatas que vayan en esa línea”, manifestó.

    Consultado si informó de la cita al presidente del PPD, Raúl Soto, para evitar malos entendidos, Araya indicó: “No, no fue dialogada con el presidente Raúl Soto por una razón muy sencilla, porque esta reunión era en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución del Senado, que me corresponde ver buena parte de los proyectos de la agenda de seguridad pública del gobierno”.

    Enfatizó que la reunión no tuvo un carácter político en su calidad de militante del PPD, sino que, al presidir la comisión parlamentaria, el objetivo era abordar el calendario legislativo correspondiente a la agenda de seguridad del gobierno y de propuesta presentadas por legisladores “del Frente Amplio, del Socialismo Democrático o del oficialismo”.

    Agregó que, “a diferencia de lo que ocurrió en la megarreforma, donde había una conversación de los senadores del PPD con el gobierno, esta reunión con el ministro del Interior era una reunión de trabajo entre el ministro y el presidente de la Comisión de Constitución del Senado”.

    Así, aseguró que en la cita “no se comprometió a nadie del PPD, ni siquiera a los senadores de la bancada, sino simplemente se comprometió una línea de trabajo que va a tener la Comisión de Constitución para abordar distintos temas de seguridad pública” que están radicados en esa instancia legislativa.

    Y en este sentido, tras destacar que “la crisis de seguridad es real”, aprovechó para hacer un llamado a su sector a aprobar proyectos de ley “urgentes” para hacer frente al problema.

    “Tenemos que tomar medidas, y si eso no se ha entendido, yo creo que efectivamente tenemos un problema bastante más serio y por eso me gustaría hacer un llamado, que en la centroizquierda pudieramos sentarnos y aprobar proyectos que hoy día son urgentes”.

    En ese sentido, ejemplificó con la necesidad de visar “con urgencia el proyecto que va a permitir mejorar las remuneraciones de Carabineros para poder tener una mayor cantidad de personal policial en la calle. En eso debiéramos ponernos de acuerdo y no tener líos en salir a respaldar una iniciativa de este tipo, entre otras que hay que, efectivamente, son buenas iniciativas que van al fondo y buscan una solución al problema del crimen organizado”, sostuvo.

    Más sobre:PPDPedro ArayaRaúl SotoClaudio Alvaradoreforma de seguridad

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