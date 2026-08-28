La ofensiva de la oposición contra el encargado de la Secom de Kast y su vínculo con Cerimedo

Este jueves dirigentes de oposición coincidieron en ofensivas en contra de un inquilino de La Moneda que suele estar alejado del foco público: el director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal.

El “Yeti”, como es conocido Costabal, suele no figurar en la discusión diaria, pues ha procurado tener un bajo perfil bajo las órdenes de Cristián Valenzuela, el director de Comunicaciones y Contenidos de Palacio. Sin embargo, su nombre es reconocido en las entrañas del mundo republicano por ser uno de los principales colaboradores del Presidente José Antonio Kast durante la campaña presidencial y por su rol en los anteriores comicios en los que participó el Mandatario.

A Costabal le salpicó la polémica detención de Fernando Cerimedo, otrora experto comunicacional argentino conocido en el continente como el “rey de los trolls” y acusado de usar “granjas de bots” para incidir en procesos electorales.

Los ojos de la oposición lo apuntaron principalmente por haber compartido con Cerimedo en contexto de la campaña por el “Rechazo”, en el plebiscito constitucional de entrada de fines del 2020.

Costabal ha reconocido entre inquilinos de gobierno que tuvo contactos hace más de cinco años con el “rey de los trolls”, quien fue detenido hace unos días en Bolivia y ha colaborado en campañas electorales de Jair Bolsonaro y Javier Milei. Según dio cuenta El Mostrador, el experto comunicacional argentino colaboró con “Casa Común”, lugar donde coincidió con el “Yeti” y elaboró una encuesta que proyectó fallidamente el triunfo del “Rechazo” en dicho plebiscito (el Apruebo ganó con casi el 80%).

Dentro de su control de daños, Costabal ha reforzado que, luego de ese momento, no tuvo mayores vínculos ni conversaciones con Cerimedo. Además, en su entorno desdramatizan la polémica.

El diputado Gonzalo Winter (FA) envió un oficio al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), repartición de la que depende la Secom dirigida por Costabal. En la ofensiva apuestan a conocer si es que Cerimedo ha tenido contactos o ha colaborado con la cartera durante los primeros meses del gobierno de Kast.

Además de la acción de Winter, el diputado José Montalva (PPD) anunció el inicio de gestiones para crear una comisión investigadora para ver los alcances de la red de Cerimedo en Chile, idea que suscribieron más parlamentarios del sector.

Uno de los integrantes de este grupo de parlamentarios fue Jaime Araya (Ind.-PPD), quien solicitó invitar a dicha comisión investigadora -en caso de ver la luz- al jefe de asesores del Presidente Kast, Alejandro Irarrázaval, a quien también le asignan un rol desde la oposición en el grupo “Casa Común”, para la campaña por el Rechazo de entrada en 2020.

La situación escaló aún más, pues desde el Partido Socialista el diputado Juan Santana elevó los antecedentes a la Fiscalía, para que se esclarezcan eventuales delitos informáticos en la última campaña presidencial, por parte de alguna de las “granjas de bots” de Cerimedo.

A fines de enero de este año, en el PS ya intentaron una ofensiva judicial por los bots, pero la justicia decidió archivar la causa, “al no existir mérito para realizar otras diligencias”. En esa ocasión, uno de los nombres que irrumpió con fuerza en la polémica no fue de izquierda ni de centroizquierda, sino que de la propia derecha que hoy gobierna en La Moneda: la incómoda excandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI).

Matthei vuelve a la ofensiva por uso de bots

La exalcaldesa de Providencia ha sido la principal figura política que ha acusado al Presidente Kast de haber sido beneficiado por bots en la campaña presidencial que la situó en quinto lugar.

Esto, al punto de llegar a recibir un firme espaldarazo de la actual izquierda. La propia carta de ese sector en esos comicios, Jeannette Jara (PC), empatizó con ella.

Este miércoles, Matthei insistió en su ofensiva contra Kast. Recordó los distintos videos con inteligencia artificial que se difundieron y las acusaciones de que hizo su campaña con alzhéimer.

La exabanderada de Chile Vamos cuestionó al Presidente en conversación con BioBio. “Hay una foto de este señor Cerimedo con la gente que estaba a cargo del equipo de José Antonio Kast. Esa foto está, ha sido publicada”, dijo Matthei. Esos posteos, acusó, se bajaron luego de la detención del experto comunicacional argentino.

Matthei también reiteró que Kast le dijo varias veces en la campaña que él y su campaña no jugaron ningún rol en el desprestigio de su figura en redes sociales. Sin embargo, comentó, “no le creí nada y sigo no creyéndole nada”.

La figura UDI encontró defensa entre algunos de los principales dirigentes de su partido. El senador Gustavo Sanhueza, por ejemplo, dijo que “es legítimo que aún pueda tener dudas de quienes estuvieron tras esos comentarios”.