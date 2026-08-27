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    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    La Región Metropolitana tendrá un nuevo pulso de lluvia este jueves 27 de agosto. Revisa a qué hora comenzarán los chubascos, dónde lloverá y cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Unos tímidos rayos de sol se asomaron en el cielo de la Región Metropolitana durante esta mañana. Sin embargo, poco a poco se volvió a nublar para dar paso a un nuevo pulso de lluvia, pronosticado para este jueves 27 de agosto.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) cambió un poco, y muestra que además de los esperados chubascos aislados, algunos sectores de la capital también tendrán viento intenso, entre 25 y 40 kilómetros por hora.

    Pero, ¿a qué hora comienza la lluvia? ¿Qué esperar de este nuevo pulso en cada sector de la RM?

    Cuándo comienza la lluvia en Santiago, según el tiempo

    El pronóstico de Meteochile muestra la mayor probabilidad de lluvia concentrada durante la tarde de este jueves.

    De la misma manera, los datos de Meteored muestran probabilidad de lluvia desde las 13:00 horas (con un 40% de probabilidad), que se incrementa hacia la tarde, con un peak entre 80 y 90% de probabilidad entre las 15:00 y 20:00 de hoy.

    ¿A qué hora comienza a llover en Santiago? Esto dice el pronóstico

    Según Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, la intensidad estará “dentro de lo normal e incluso en el límite superior de esta categoría, con chubascos que dejarían montos cercanos entre 15 y 20 milímetros”.

    También apostó a que las precipitaciones comenzarían desde las 14:00 hasta el término del día.

    ¿Continúan las precipitaciones en los próximos días?

    Sí. El pronóstico de la DMC muestra chubascos aislados para el próximo viernes 28 y sábado 29, pero solamente en sectores puntuales de Santiago.

    Entre ellos, están:

    • Santiago centro: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.
    • Santiago oriente: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.
    • Santiago sur: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.
    • Santiago poniente: chubascos desde la noche del viernes 28 hasta la mañana del sábado 29.
    • Curacaví: chubascos aislados en la mañana del sábado 29.
    • Melipilla: chubascos aislados desde la madrugada hasta la mañana del sábado 29.
    • San José de Maipo: chubascos desde la tarde del viernes 28 hasta la noche. El sábado 29, chubascos aislados en la mañana. El domingo 30, chubascos aislados desde la noche hasta la mañana del lunes 31.

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