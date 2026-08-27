Wulf defiende presencia de Kast en el Foro Madrid: “Ha participado en muchas ocasiones, tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”

La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (Rep), defendió este jueves la participación del Presidente José Antonio Kast en el V Encuentro del Foro Madrid, cuya versión de este año será en Santiago el próximo 3 y 4 de septiembre.

Y es que la participación del mandatario, que es uno de los miembros fundadores de la instancia promovida por fundación Disenso, un think tank vinculado al partido español Vox, ha recibido críticas desde algunos sectores del oficialismo.

Mientras algunos representantes de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI) se distanciaron del evento, desde Evópoli directamente pidieron al mandatario que se reste de la instancia.

Consultada sobre estas críticas tras encabezar el Comité Social en La Moneda, Wulf defendió la participación del mandatario: “El debate político es legítimo, pueden haber diferentes posiciones”.

“ El Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro de Madrid. Ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo . Lo importante es que luego podamos escuchar, en caso de que él participe, sus palabras y el mensaje que tiene que darle a los chilenos, que yo creo que todos coincidiremos con él”, señaló la ministra de Desarrollo Social.

Consultada sobre si desde La Moneda comparten los pensamientos promovidos en este evento, Wulf respondió: “Yo creo que el fortalecimiento de las familias, que es algo que nosotros hemos comunicado permanentemente como una priorización de este gobierno, la protección de la libertad de expresión y el respeto de la democracia es algo que compartimos con todos los chilenos”.