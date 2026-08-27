Otro papelón en el fútbol argentino: árbitro es castigado por la AFA luego de “farmear aura”

El árbitro Fernando Espinoza dio la vuelta al mundo en el partido entre Belgrano y Defensa y Justicia. El réferi sorprendió en el sorteo de capitanes al sugerirles realizar una “competencia de farmear aura”. Sin embargo, fue por ello que la AFA decidió sancionarlo.

El juez intentó bromear con Lisandro López y Leandro Fernández: “El que sale, saca. Porque elegimos así. ¿O quieren hacer una competencia de ‘farmear aura?’”, les señaló ante la incredulidad de ambos. El registro se viralizó rápidamente.

No obstante, la situación generó molestia en la Dirección Nacional de Arbitraje argentino. La entidad decidió sancionar a Espinoza y lo dejó fuera de las designaciones para la séptima jornada del Torneo Clausura. Es decir, no dirigirá durante este fin de semana.

Comunicado contra el árbitro

Debido al insólito sorteo de capitanes, el organismo emitió un comunicado para los jueces. Y si bien no se detalla nada sobre lo realizado por Espinoza, los motivos del escrito se sobreentienden, al igual que el castigo del réferi

“Se informa a todos los árbitros que queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo, debiendo llevarse a cabo dicho procedimiento con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde”, indicó el texto, según reveló Olé.

En el comunicado también se cuestionó la utilización de una moneda especial por parte de Espinoza, ya que esta tenía los escudos de Belgrano y Defensa y Justicia en sus caras: “Se establece que para la realización del sorteo deberá utilizarse una moneda adecuada y destinada específicamente a tal fin, quedando expresamente prohibido el uso de monedas que contengan inscripciones, lemas, leyendas o cualquier otro elemento de carácter jocoso o inapropiado”.

“Excepcionalmente podrá utilizarse una moneda especial en los partidos finales, siempre que la misma haya sido previamente autorizada por la organización”, precisa el escrito.