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    Con un Superclásico en una eventual final: la Copa Chile define las rondas definitivas rumbo al título

    El torneo completó el cuadro de los 16 equipos que disputarán los octavos de final con seis equipos de Primera y 10 de la máxima categoría. Difíciles enfrentamientos para Universidad de Chile y Colo Colo.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Universidad de Chile y Colo Colo podrían medirse en una eventual final de Copa Chile. FOTO: Photosport. DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    El triunfo de Colo Colo sobre Unión Española, con estreno de Vozinha incluido, se cerró la fase grupal de la Copa Chile. Una edición 2026 que ya tiene sus cruces para octavos de final y un fixture definido, con el gran atractivo de un eventual Superclásico en la resolución del título.

    La próxima fase contempla la participación de 16 equipos, una decena de la máxima categoría y seis del torneo de Primera B, incluida una llave que contempla exclusivamente dos escuadras de la segunda categoría.

    En la parte alta del cuadro asoma el encuentro entre el campeón de la Liga de Primera Coquimbo Unido y el cuadro de Cobreloa, uno de los máximos aspirantes al ascenso en esta temporada. El ganador de esta serie se medirá al vencedor del enfrentamiento entre Universidad Católica y Unión La Calera. En ese escenario, piratas y cruzados se podrían medir en la fase de los mejores ocho.

    Mismo lado del cuadro en el que aparece Universidad de Chile. Los azules tienen un complicado desafío, ya que deberán eliminarse con Everton de Viña del Mar, uno de los equipos con mayor progreso en los últimos meses.

    De pasar este escollo, el elenco universitario tendrá que jugar con el ganador de la exclusiva serie entre dos equipos de la segunda categoría: Deportes Antofagasta que se medirá a Iquique. Es decir, si azules y cruzados avanzan en las próximas dos series, podría programarse una edición del Clásico Universitario en una posible semifinal.

    Difícil para los albos

    Colo Colo aseguró el primer puesto tras golear por 3-0 a los hispanos. Un triunfo que les permitió acabar en el primer puesto del Grupo E, circunstancia que lo obliga a disputar una complicada fase de octavos contra Audax Italiano.

    De sortear esa serie, el Cacique tendrá que enfrentarse al ganador del doble duelo entre Ñublense y Deportes Puerto Montt, escuadra que acaba de ascender desde el tercer nivel del fútbol chileno.

    Esa misma zona del fixture contempla los partidos entre dos clubes de la misma región: O’Higgins y Deportes Santa Cruz, rival al que habría tenido que medirse la escuadra de Macul y si hubiera rematado detrás de los celestes.

    Cierra el cuadro el enfrentamiento entre Deportes Concepción y Curicó Unido. En ese contexto, si rancagüinos y albos superan las próximas dos vallas jugarán en una eventual semifinal, después de que los de provincia golearon 4-1 a los de Pedreros en la fase grupal.

    Las fechas y horarios de los duelos todavía no están determinadas. El campeón se ganará el derecho a disputar un cupo para la fase previa de la Copa Libertadores 2027, plaza que disputará ante el tercer equipo que arribe en la tabla de la Liga de Primera.

    Más sobre:FútbolCopa ChileColo ColoUniversidad de ChileUniversidad Católica

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