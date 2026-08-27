Colo Colo está en alerta. La denuncia que Universidad de Chile realizó sobre el gesto obsceno de Javier Correa en pleno festejo del triunfo sobre los estudiantiles pone en severo riesgo al goleador de los albos. El transandino, figura en el choque ante el equipo de Fernando Gago, que terminó definiendo, fue citado a la próxima sesión del Tribunal de Disciplina a realizar sus descargos.

De la dependencia ya tiene un recuerdo reciente. Pasó por ahí hace pocas semanas, después de las severas críticas contra el juez Nicolás Gamboa, quien tuvo a su cargo el choque entre Huachipato y los albos en Talcahuano, por la Copa de la Liga. Recibió cuatro jornadas de suspensión, aunque en la Segunda Sala de la corte deportiva el club popular logró rebajarle una.

Colo Colo, en alerta por su goleador: el agravante que complica a Javier Correa

Los hechos están encadenados. Por el recurso que presentó la U, que obliga al ente sancionador a realizar la respectiva investigación, el atacante se expone a una sanción que fluctúa entre uno y tres partidos de suspensión.

La posibilidad de que Correa no sea castigado y, por ende, de que la escuadra que dirige Fernando Ortiz cuente con su principal referente ofensivo inmediatamente de que termine el proceso, se diluye considerablemente.

Correa, en el Superclásico ante la U (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Correa se expone a recibir una sanción que supera el mínimo del rango. Es decir, cuando menos se puede perder dos partidos de la escuadra alba. La explicación radica en que el Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP considera como agravante haber recibido una sanción por una infracción que merezca un castigo más enérgico. “El haber sido sancionado anteriormente por infracciones de mayor penalidad”, consigna el artículo 54º del cuerpo normativo, que se refiere, específicamente, a los agravantes de responsabilidad.

La explicación

La explicación hay que buscarla, precisamente, en el episodio en que el ariete las emprendió contra Gamboa. “‘El árbitro hizo lo imposible para cobrarnos offside. Lo imposible. Buscó todas las cámaras. La verdad que este árbitro es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos caga, nos manda al muere siempre, siempre’”, declaró Correa. Gamboa se enteró después de revisar un registro del medio partidario Cacique Pasión.

“Ya viene de hace años que nos manda al muere…, pero bueno, tiene algo en contra de nosotros. Se ve, no sé, cada vez que le tocamos nosotros se empeña en cobrarnos algo en contra. A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada. Da rabia sí, no se juega por nada, pero da rabia sí, que te caguen así la tarde”, continuó la parte medular del desahogo del delantero, que le terminó costando demasiado caro.

El rango de esa sanción fluctuaba entre los dos y los 10 encuentros de suspensión.