Clemente Recabarren asegura que reforma de Kast no tiene tintes autoritarios: “El gobierno ha sido respetuoso en la institucionalidad”

El abogado constitucionalista y académico UC, Clemente Recabarren, en el podcast Cómo te lo explico. Captura de pantalla.

El abogado constitucionalista Clemente Recabarren, uno de los profesionales al que el gobierno de José Antonio Kast consultó sobre la reforma de seguridad, se refirió a las modificaciones constitucionales, afirmando que el proyecto no tienen tintes autoritarios, pero que deberían hacerse modificaciones en puntos como la duración del estado de excepción.

En conversación con el podcast Cómo te lo explico, el también académico de la UC comenzó aclarando este miércoles que no estuvo involucrado en la preparación de la reforma, sino que lo llamaron a una reunión con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuando ya había sido ingresada.

“El ministro se reunió con algunos constitucionalistas, porque él quería conocer las impresiones que teníamos sobre la reforma (...) ahí se hicieron, se le hicieron presentes al ministro, distintos puntos, cosas positivas, cosas negativas”, le detalló a las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena.

Para después referirse a que, a su juicio, el gobierno con la reforma ha abierto una discusión que es necesaria y esto se ha reconocido “bastante transversalmente”.

“Chile enfrenta hace ya varios años una realidad, una forma de crimen, digamos, que es distinta, que no la conocíamos y obviamente, en la medida que las circunstancias cambian, la institucionalidad tiene que ir ajustándose, adoptando nuevas herramientas”, señaló.

De la misma forma, Recabarren destacó que con la reforma “el gobierno está abriendo una discusión que había que tener. Eso obviamente es independiente de reparos, puntos críticos, que se le puedan hacer”.

“En general la Constitución, obviamente, no es un documento pétreo, no es fijo, digamos. Hay que ir ajustándola en el tiempo”, apuntó, para afirmar que en materia de seguridad, frente a una realidad nueva, para el Estado era razonable haber pensado que si había que hacer ajustes en la institucionalidad, “tenían que estar habilitados y respaldados en la Constitución”.

Los problemas que presenta la medida

Recabarren reconoció que, aunque en principio un nuevo estado de excepción de tipo policial para proteger a la población -con una causal que no está expresamente consagrada en la Constitución actual-, parece razonable, al entrar “al detalle de la medida tal cual fue propuesta, obviamente hay problemas que ya han sido superdiagnosticados”.

Apuntó a que entre estas problemáticas se cuentan “la extensión del tiempo, el hecho de la falta de controles del Congreso” .

“En términos generales, diría que, si efectivamente es necesario un nuevo estado de excepción constitucional, lo razonable sería ajustar los controles, las atribuciones y los derechos que se pueden suspender o restringir a lo que ya existe”, argumentó.

Agregando: “Yo creo que ahí, en el detalle, faltó algo de, tal vez, manos de especialistas o de gente que tuviera más a la vista, cuáles, en general, son los parámetros con los que esto se regula en nuestro derecho”.

De la misma forma, el abogado apuntó como un punto a mejorar la incorporación del nuevo artículo 9 bis, “en particular la habilitación a la ley para restringir derechos sociales. Yo creo que eso también requiere una revisión” .

“Sería razonable, por ejemplo, equiparar el régimen contenido en el artículo 9 de la Constitución para los condenados por delitos terroristas a los nuevos delitos que quedarían comprendidos en el nuevo bis”, apuntó al respecto.

Para seguidamente ahondar en que “la restricción de derechos sociales a mí me parece delicada por varias razones”. “No me parece buena idea, en el fondo, modificar la constitución para crear una excepción a un estándar general que ya está contenido en ella”, añadió.

“Y también, de un punto de vista más general, se trata de, en muchos casos, derechos que buscan asegurar un nivel de subsistencia mínimo. Y (por) eso, obviamente, no me parece razonable, sobre todo, cuando estamos hablando, tal como está diseñada la reforma, de casos en que es una sanción que continúa una vez que la persona ya ha cumplido la pena”, indicó.

El abogado constitucionalista y académico UC, Clemente Recabarren, en el podcast Cómo te lo explico. Captura de pantalla

Su visión ante las críticas a la reforma

Frente a la posición de otros abogados que han apuntado a que la reforma debe retirarse de plano, Recabarren señaló que él cree que es claro que “nuestro sistema jurídico necesita ajustes”.

“Es evidente que el Estado necesita nuevas herramientas. Es verdad que una preocupación central del constitucionalismo es precaver y evitar los abusos de poder por parte de la autoridad política, pero esa no es la única preocupación del constitucionalismo”, argumentó al respecto.

Para luego asegurar que “ hay otros riesgos con los cuales una constitución tiene que lidiar y uno de esos riesgos es el abuso al que se ven expuestos los ciudadanos en sus derechos , en su vida diaria, en el caso del debate actual por bandas de crimen organizado. Ese también es un riesgo que a la constitución le interesa precaver y limitar y le interesa dotar al Estado de herramientas para poder responder a eso”.

“El gobierno, me parece a mí, especialmente el ministro Arrau, se ha mostrado muy abierto a acoger las críticas, a modificar la reforma, con lo cual, como digo, están las condiciones dadas para que la institucionalidad salga fortalecida y eso es algo que deberíamos aprovechar”, precisó.

Ante la pregunta de que si comparte la visión de otros abogados de que apuntan a que con esta reforma se cruza una línea que tensiona la democracia, e incluso han calificado de reforma de tintes autoritarios, el académico indicó que esas opiniones son “descaminadas”.

“No creo que se ajusten a la realidad, aquí hay un gobierno que ha sido plenamente respetuoso en la institucionalidad” , aseguró

Y, asimismo, precisó que si se llegara a aprobar la reforma tal como está, “creo que Chile tiene una solidez política y democrática suficientemente fuerte como para resistir intentos de abusar de una reforma tal como fue presentada”.

“Yo creo que este es el momento de la calma y la tiza, y las acusaciones de ese tipo no creo que contribuyan en este momento. Yo creo que este es el momento de que los especialistas , los académicos nos sentemos, conversemos, hagamos propuestas y mejoremos la reforma”, precisó.

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