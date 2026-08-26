Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

Durante la gestión de Gabriel Boric se escogieron 28 comunas para iniciar la reestructuración del sistema de salud. Aunque la reforma no llegó a concretarse, estas comunas se mantuvieron como el corazón de la reforma, pues ahí se universalizó la atención primaria. Pero ahora vuelven a estar en el centro de la agenda. Así, durante esta semana fueron seleccionadas para implementar un nuevo programa del Ministerio de Salud.

Se trata de la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud (APS), iniciativa enfocada en la aplicación de test preventivos para el cáncer gástrico y colorrectal. ¿La razón para elegir lo que fue el corazón de la reforma?: Su distribución.

El jefe del Departamento de Cáncer del Minsal, Alejandro Berkovits, explica que “era una forma de poder hacerlo de manera equitativa. Están localidades están ubicadas desde Arica hasta Chiloé. Son poblaciones que son representativas de lo que es la población chilena. Porque podríamos haberlo hecho en Santiago y es mucho más fácil, pero quisimos que estuviera en todo el país. Además, estas comunas tienen la capacidad de implementar esta estrategia ”.

Eso sí, el jefe del departamento de cáncer afirma que la idea es ampliar la implementación de la estrategia e idealmente, llegar a todas con este programa. Pero para 2027 ya se planea incorporar 80 municipios más.

“Lo que queremos es que la mayor cantidad de personas se atienda en el país, pero de manera eficiente. Primero, que la persona inicie su atención en la atención primaria. Queremos fortalecerla, porque es ahí donde el paciente se tiene que atender, no en el hospital. Este último debe quedar exclusivamente para casos seleccionados. En ese sentido, queremos fortalecer la atención primaria en el control oncológico, no solamente en los exámenes de detección precoz ”, aclara Berkovits.

¿Cómo funcionará la estrategia?

En el caso de detección precoz de cáncer colorrectal, la iniciativa está dirigida a personas de 50 a 69 años que presenten síntomas digestivos bajos, a quienes se les aplicará el Test Inmunológico Fecal (FIT) cuantitativo, que es un examen no invasivo en base a una muestra de deposición, que detecta sangre oculta y no requiere preparación previa.

De existir un resultado positivo, se activa la garantía GES N°70 (cáncer colorrectal) para su confirmación diagnóstica en el nivel secundario. Un resultado negativo sigue el flujo de búsqueda de otro tipo de diagnóstico.

Para la prevención del cáncer gástrico, el examen se aplicará en personas de 30 a 39 años con síntomas digestivos altos. Para estos pacientes se dispondrá de un Test de Antígeno en Deposiciones (SAT), herramienta de pesquisa no invasiva de infección activa por helicobacter pylori, sin necesidad de recurrir a una endoscopía.

Los pacientes podrán usar el kit y llevar sus muestras directamente al centro de salud, donde se les informará el resultado.

Al igual que en el caso anterior, si el resultado da positivo, se iniciará el tratamiento para erradicar la bacteria y que es cubierto por el GES.

El jefe del departamento de cáncer sostiene que esta estrategia permitirá un mejor uso de recursos: “ Si tenemos pocos cupos para endoscopías y colonoscopías, tenemos que usarlos con aquellos que realmente pueden tener cáncer . Es poder asegurar que quienes lo necesitan tengan su examen a tiempo, porque no va a estar ocupada por un paciente que no la necesita. Hay una inteligencia sanitaria detrás”.

Y aclara que “y el paciente que se hizo el test y salió negativo no es que se descarte. Ese paciente se presentó con síntomas y alguien sospechó que podía tener un cáncer, pero los test salieron negativos. Lo que hacemos es seguimiento, pero en la atención primaria”.

Además, Berkovits dice que estos test preventivos no son para toda la población, sino para aquellos en que un médico de atención primaria detectó que podía existir una sospecha de cáncer gástrico o colorrectal. Así, explica que la idea es que los profesionales de la red antes de solicitar el estudio endoscópico, puede solicitar estos exámenes para priorizar a quienes pueden beneficiarse de manera inmediata de un estudio más invasivo.

“Lamentablemente, sabemos que la demanda sube más rápido que la capacidad de colonoscopías que tenemos. Pero lo que estamos mostrando es que no todos las necesitan. Entonces, si podemos llegar a tiempo a esos pacientes y priorizarlos, es probable que podamos realmente salvar vidas. No sacamos nada con drogas nuevas de alto costo, con planes de riesgo compartido para adquirir fármacos o con hacer un GES nuevo con nuevas terapias si el paciente llegó tarde a su tratamiento”, concluye la autoridad.