Alvarado tras reunión con Araya (PPD): “La reforma de seguridad requiere mejoras”

Este miércoles el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, se reunió en La Moneda con el senador del PPD Pedro Araya para conversar sobre la reforma de seguridad que impulsa el gobierno.

Y es que además de integrar la Comisión de Constitución, espacio importante de discusión de la iniciativa, el senador ha sido una voz constante de crítica contra la reforma. Por lo mismo, el gobierno busca acercar posiciones.

Tras la cita, el biministro reafirmó que “la reforma requiere mejoramientos y eso será trabajado en la Comisión de Constitución del Senado para tratar de llegar a acuerdos y consensos”.

Además, la autoridad gubernamental se refirió al también cuestionado estado de excepción que crea la reforma. Sobre ese punto sostuvo que “hay que revisar para que esto tenga los controles suficientes y necesarios, tanto desde el poder político del Congreso como desde el ámbito judicial”.

Araya (PPD) refuerza sus dardos

Por su parte, el senador Araya reiteró sus críticas a la reforma, apuntando a el documento pareciera que fue hecho con inteligencia artificial.

“Creemos que esta reforma constitucional es una mala reforma, que pareciera ser un copy-paste hecho con inteligencia artificial de distintas legislaciones. Por esa razón, creemos que es necesario que exista un diálogo político-técnico que se va a dar en la Comisión de Constitución antes de votar esta reforma para verificar dónde tenemos puntos de acuerdo”, sostuvo.

Además, volvió a lanzar un dardo al ministro de Seguridad, Martín Arrau, que está encargado de llevar adelante esta reforma. “Él no es el perfil para ser ministro de Seguridad, probablemente habría sido un gran ministro de Obras Públicas, pero en materia de seguridad está muy al debe”, dijo.