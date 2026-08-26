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    Política

    Ministro Barros se reunió con extitulares de Defensa en medio de polémica con Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Hasta la Ministerio de Defensa llegaron los exsecretarios de Estado la tarde de este miércoles. El titular de la cartera intentó bajar el tono a la polémica y desde el Ministerio recalcaron que la cita estaba convocada con anterioridad a que se conocieran las declaraciones del uniformado argentino.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Ministro Fernando Barros y exministros de Defensa

    Hasta el Ministerio de Defensa llegaron la tarde de este miércoles exministros de la cartera convocados por el titular de la misma, Fernando Barros, en medio de la polémica generada por las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien afirmó en una entrevista que Magallanes y el extremo austral corresponden a soberanía trasandina.

    La reunión se extendió por más de dos horas y según explicó el Ministerio estaba convocada hace un par de meses para abordar diferentes temáticas del sector, aunque la última polémica con Argentina también estuvo sobre la mesa.

    El propio Barros intentó bajar el tono del impasse con el país trasandino y en declaraciones a 24 Horas de TVN. “El Ministerio de Defensa ha señalado muy claramente, incluso hemos estado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, dejando claro que el Estrecho es chileno y así lo dicen todos los tratados y todos los acuerdos internacionales. En esto no hay ninguna duda jurídica y es un tema que maneja la Cancillería”, puntualizó.

    Asimismo, precisó que el Canciller “ha enviado un claro mensaje en ese sentido y no deberá haber duda. Ahora, dentro de la libertad de expresión hay personas que de repente salen con alguna declaración confusa, no agrega valor, no genera nada positivo para las relaciones, pero tampoco tiene la capacidad de deteriorar las relaciones que tenemos a nivel de Fuerzas Armadas de Chile y Argentina de alto nivel”.

    Por último, el ministro Barros consignó que “existen muy buenas relaciones a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de ministros de Defensa de ambos países y estamos en coordinación total”.

    Hasta el lugar llegaron Adriana Delpiano, Maya Fernández, Alberto Espina, Mario Desbordes, José Antonio Gómez, Jaime Ravinet, Jorge Burgos, Francisco Vidal y José Goñi, quienes, según el Ministerio, “compartieron sus perspectivas sobre distintas materias vinculadas al sector y la importancia de proyectar políticas de Estado que trasciendan los distintos períodos de gobierno”.

    Ministro Fernando Barros y exministros de Defensa

    Durante el encuentro, el ministro Barros valoró la experiencia acumulada por quienes han encabezado la cartera y destacó la relevancia de mantener espacios de diálogo amplio y transversal en torno a materias estratégicas para el país.

    “Valoramos mucho la experiencia y la riqueza de conocimiento que tienen nueve exministros que concurrieron hoy día para discutir los temas de actualidad y nutrirnos de su experiencia y conocer cómo abordaron ellos determinados problemas”, comentó.

    Más sobre:DefensaEstrecho de MagallanesFernando Barros

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